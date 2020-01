La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estats d’Esports, Justo Ruiz, s’han desplaçat aquest dimarts a la tarda fins a l’Escola Andorrana de Batxillerat per compartir una estona d’entrenament amb els esportistes de la Federació Andorrana Special Olímpics. Riva ha aprofitat també la visita per felicitar els recents “excel·lents” resultats obtinguts als campionats d’hivern de Suïssa per part dels quatre esportistes que hi han participat.

La ministra i el secretari d’Estat ha encoratjat als esportistes a seguir entrenant per superar les seves pròpies fites, i per això els han entregat material d’entrenament. Han entregat un total de 50 samarretes i obsequis relacionats amb la 10a cursa popular Illa Carlemany. Els esportistes han agraït la visita i han explicat els reptes que tenen per a aquest 2020: la propera competició d’esquí a Isola 2000 a finals de febrer i una altra de judo a Holanda al mes de maig.

El president d’Special Olímpics Andorra, Àlex Terés, ha explicat als titulars de Cultura i Esports sobre els nous projectes de l’entitat inclusiva que ha ampliat les seves activitats amb la secció d’hivern, així com l’impuls d’un grup de joves atletes.