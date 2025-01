Siluetes esplèndides, però ments defectuoses

Omar El Bachiri. Psicòleg

Igual que esculpim la nostra silueta per a sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, també hem de treballar la ment, donat que, ambdós formen part del mateix cos. Només que la silueta es percep a simple vista i, la ment, ho fa interactuant amb ella, però certament, és la que condiciona la nostra qualitat de vida.

Quantes vegades no veiem joves de vint anys fantàstics físicament i quan tenen la quarantena, estan amb parelles tòxiques, amb problemes econòmics, amb feines precàries, dependents emocionalment o financerament, etc. És a dir, han delegat tot el seu ser en la seva silueta pensant que, pel simple fet de ser atractius, tindrien la vida resolta i sí, és una realitat que la gent atractiva ho té més fàcil per a triomfar, però això només funciona per a arribar al lloc i no per a mantenir-se en ell.

Un exemple molt clar el trobem en els certàmens de bellesa i en els campionats de fisioculturisme, veiem joves esplèndids, però la biologia no s’atura i, malauradament, passats uns anys, per molt que es vulguin mantenir en el mateix estat físic, no ho aconsegueixen, perquè és simplement impossible. Per contra, la intel·ligència emocional i la financera van en augment i, per això mateix, quan tenen la quarantena se n’adonen del seu error i veuen que no tenen res a oferir a banda del record d’un bonic cos. Igualment, ja no són joves, ara són persones adultes amb responsabilitats que han de competir amb joves sense cap obligació i amb tot el temps del món per a aconseguir els mateixos objectius.

En canvi, amb les intel·ligències mencionades anteriorment és totalment al contrari atès que estem parlant de saviesa i, com més grans som, més savis en tornem. Així doncs, serà un plaer envellir i de la mateixa manera, interpretarem l’activitat física com una manera de mantenir-nos joves durant més temps, però sense anar contra natura. La nostra saviesa ens mantindrà allunyats dels quiròfans i dels complexos físics, perquè socialment, estem oferint intel·ligència.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.