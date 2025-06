Signen un memoràndum que regula el reconeixement dels títols de B2 i C1 de català de l’UdA

Mònica Bonell i Juli Minoves signant el memoràndum d’entesa (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Universitat d’Andorra (UdA) han signat un memoràndum d’entesa que serveix com a base per al desenvolupament de proves oficials de català per part d’aquesta institució. El document rubricat per la titular de Cultura, Mònica Bonell, i el rector de l’UdA, Juli Minoves, regula l’establiment de l’equivalència dels certificats de llengua catalana dels nivells B2 i C1 de la Universitat, amb els diplomes oficials de llengua catalana del Govern d’Andorra d’aquests nivells.

D’aquesta manera, segons Mònica Bonell, es facilita una nova via d’accés als títols oficials de català a la ciutadania, a banda de les que ofereix el Govern amb els exàmens oficials que se celebren dos cops l’any, ja que les persones que disposin dels certificats emesos per l’UdA podran acreditar els seus coneixements per als nivells corresponents sense haver de passar per un procés de reconeixement de l’Executiu.

De la seva banda, Juli Minoves ha relatat que la Universitat d’Andorra, la universitat pública del país, dona resposta, d’aquesta manera, a una necessitat d’ampliar els períodes en els quals les persones que necessitin acreditar aquests nivells puguin tenir l’oportunitat de fer-ho, atesa la creixent demanda.

Aquest pas s’ha fet tenint en compte que les futures convocatòries de la Universitat d’Andorra permetran que els candidats puguin certificar els seus coneixements de llengua d’acord amb les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MECR).

Paral·lelament, perquè això sigui possible, el Govern ha aprovat la modificació del Decret de regulació de diplomes oficials de llengua catalana per a fer possible l’equivalència dels certificats de coneixements de llengua catalana que expedeix la Universitat d’Andorra amb els diplomes oficials del Govern.