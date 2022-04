Signat el Protocol d’entesa per traslladar el Ministeri de Medi Ambient a l’hotel Casamanya

El cap de Govern, Xavier Espot, el cònsol major del Comú d’Ordino, Josep Àngel Mortés, la cònsol menor, Eva Choy, i les llevadores del Quart d’Ordino, Monica Coste i Marina Benazet, han signat aquest divendres a l’era de Casa Rossell el Protocol d’entesa que estableix la voluntat de totes les parts d’ubicar el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat a l’hotel Casamanya.

L’hotel Casamanya, propietat del Quart d’Ordino, està en desús des del 2003 quan els darreres arrendataris van deixar l’activitat hotelera. Amb l’objectiu d’aturar el deteriorament d’aquest edifici de l’arquitecte andorrà Xavier Pla, les tres administracions treballaran conjuntament per donar aquesta nova utilitat a l’hotel Casamanya. Es tracta d’un dels exponents de l’arquitectura del granit del país, i va aixecar-se en diverses fases entre el 1954 i el 1957.

El Protocol d’entesa també preveu destinar aquestes instal·lacions al departament del Comú d’Ordino competent en matèria d’agricultura i medi ambient, o a qualsevol altra finalitat similar convinguda per les parts i que tingui lligams amb el manteniment del sector primari i la sostenibilitat mediambiental. Per la seva banda, el Quart d’Ordino disposarà d’un despatx, una sala de reunions i un espai d’arxiu per poder-hi desenvolupar la seva activitat.

Així, el cap de Govern, ha defensat que era necessari aturar la degradació d’aquest edifici històric i col·laborar entre totes les institucions per trobar-li un ús apropiat: “un país pròsper és un país que defensa el seu patrimoni cultural i arquitectònic”. Mortés, per la seva banda, ha ressaltat “la voluntat dels darrers anys per part del comú d’aconseguir un ús adequat i públic per a aquest edifici i cercar una solució que satisfés la propietat i la parròquia”. En aquest sentit, Coste ha remarcat que espera que el fet de donar-li un nou impuls servirà també per donar a conèixer entre la societat, especialment entre els més joves, la institució del Quart. Per aquest motiu, ha ressaltat, també han creat una nova pàgina web: www.quartordino.ad.

El text signat aquest divendres també preveu la constitució d’una comissió de seguiment, integrada per dos responsables designats per cada un dels representants – el Govern, el Comú d’Ordino i el Quart d’Ordino– i que tindrà com a objectiu analitzar la viabilitat dels projectes, acordar, coordinar i donar seguiment a les accions. Serà aquesta comissió l’encarregada de fer els estudis per poder avaluar que el trasllat del Ministeri de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura es pugui fer amb totes les garanties a la seva nova ubicació.

L’hotel Casamanya

Està situat a peu de la carretera general número 3, al nucli d’Ordino és obra de l’arquitecte d’Escaldes-Engordany Xavier Pla (1906-1960), Va fer-se per encàrrec del Quart d’Ordino, que va adquirir dues parcel·les als terrenys anomenats La Cultia (propietat de la Casa Rossell d’Ordino). L’edifici es va aixecar entre 1954 i 1957 i té unes característiques molt similars a altres hotels de la parròquia i del Principat. L’1 de setembre del 2004 va ser inclòs en la secció segona de l’Inventari general del patrimoni cultural com a bé immoble inventariat.

L’antic hotel Casamanya s’emmarca dins de l’anomenada arquitectura del granit, exponent d’una època de grans transformacions socioeconòmiques. Aquest estil arquitectònic és propi de les edificacions que es van fer entre els anys trenta i els seixanta i es distingeix, com el seu nom indica, per l’ús del granit en els murs exteriors, per emprar carreus ben tallats als angles i al voltant de les obertures, per la utilització usual d’arcs de mig punt a les portes i finestres.