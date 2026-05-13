Signat el conveni entre l’Ajuntament de la Seu i el Club Sedis Aeromodelisme per a l’ús del pla de les Forques

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Club Sedis Aeromodelisme han formalitzat aquest migdia de dimecres un nou acord de col·laboració que regula l’ús de les instal·lacions municipals situades al Pla de les Forques per a la pràctica d’aquesta modalitat esportiva durant els propers quatre anys. Segons el document oficial del conveni, l’objectiu principal és regular les relacions entre les parts vinculades a la llicència d’ús d’una part de la zona del Pla de les Forques.
Aquest espai es destinarà exclusivament a la pràctica de l’aeromodelisme, una activitat amb llarga tradició a la ciutat. L’Ajuntament ha concedit al Club Sedis Aeromodelisme una llicència gratuïta per a l’ús privatiu de la pista d’aeromodelisme.