Si tens ganes de xerrameca, compra’t un lloro

Et trobes en solitud? Et falta algú per a conversar? A casa tens massa minuts de silenci? La teva parella no dialoga? Doncs… Posa un lloro a la teva vida! No totes, però sí que hi ha força aus que tenen la virtut de poder reproduir els sons i, per tant, reproduir paraules que escolten en el dia a dia. Especialment, si aquestes aus s’han criat des de petites en una llar, amb alguna persona que les faci cas i parli a l’animal.

Els lloros són l’espècie més coneguda, però molts familiars seus també tenen aquest do de poder “parlar”. Sense anar més lluny, els periquitos. El millor de tot és la bona estona que et fan passar aquestes bèsties quan comencen amb els seus discursos. Recuperem la “xerrada” d’un lloro, de fa ja bastants anys i que, segur, ens farà riure. Play al vídeo!