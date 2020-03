Ara que ja hem entrat en el període del cicle anual que, des de fa segles, ha mantingut que carn i peix eren diferents, fins al punt de prohibir, en aquests dies, el consum de la primera en benefici del segon -i d’un esperit mortificador i penitent-, potser va essent hora de qüestionar-nos aquesta diferència. Sobretot perquè la ciència ha demostrat que ambdues són proteïnes incloses en la categoria animal, és a dir, diferents de les vegetals i bàsiques pel nostre bon funcionament.

També perquè, històricament, els prescriptors de la quaresma havien caigut en errors tan palmaris com considerar –i fins i tot recomanar- el greix de balena com a substitut del saïm de porc durant els dies de la Quaresma. Un producte destinat, naturalment, als pobres, mentre els rics s’atipaven de llengua de balena, tan “carnosa” com el filet de vedella i cara com les espècies. I tot gràcies a la sentència d’un legislador eclesiàstic que havia determinat que la balena era un peix.

El mateix que havia imposat que els rics mengessin ocells voladors als seus banquets perquè, en estar més a prop del cel, deien que eren més plaents a la divinitat i donaven indulgències. I que deixaven, curiosament, el peix, l’ànec i animals terrestres com el porc per les classes socials inferiors. Una filosofia que s’estenia també als vegetals, preuant les fruites d’arbre i menystenint bulbs, tubèrculs i arrels, més ficats en la terra i, per tant, més propers a l’infern.

Però, ja se sap. Els que tenen el poder generalment fan mans i mànigues per escapar a les limitacions de la llei que imposen. D’aquí que apareguessin les butlles i altres dispenses quaresmals que, previ pagament d’impostos a l’església, exoneraven a rics i poderosos del compromís gastronòmic amb el més enllà.

Avui, els aliments ja no tenen aquell valor simbòlic ancestral, i la nova religió en que sembla voler convertir-se la dietètica, nega aquelles diferències i cicles del calendari. O potser el que fa és imposar-ne uns altres? Aquests dies segur que començarem a veure anuncis i consells recordant que, aviat, mostrarem el nostre cos a la platja. Pregonant, per tant, una nova quaresma. També amb butlles.