Coberta del llibre “Si sabessis el mar com és bonic”, de Gemma Calduch

Títol: Si sabessis el mar com és bonic

Autora: Gemma Calduch

Pàgines: 240

Editorial: La Magrana

En un racó de costa remot, on el sol fa més d’un segle que va deixar d’escalfar, els habitants de Port viuen una existència miserable. Passen fred i fam, sobretot fam. Tan sols la captura d’una nova sirena pot capgirar la seva sort.

Avui els déus somriuen aquestes ànimes exhaustes. En Príam n’ha pescat una, de bèstia marina. Al moll, esclata la bogeria: una sirena, per fi! Les xarxes tornaran a omplir-se de peix! Aviat, però, descobriran que aquesta que arriba no és com les altres. Ella canviarà el seu món per sempre.

“Si sabessis el mar com és bonic” és la més delicada i terrible de les històries. Una novel·la captivadora que endinsa el lector en un mar de tempestes, antigues premonicions, afectes no correspostos, crueltat, violència i mort. Però en què hi sura, com un tronc on aferrar-se, l’amor.

«—Esbrina què amaguen les sirenes. La llegenda diu que en elles hi ha tot el coneixement del món, el que ha passat i el que ha de venir.

L’encàrrec deixarà el domador astorat:

—Però les nostres són animals.

—I si no ho són? I si fingeixen?».

Font: lacasadellibro