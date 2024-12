Si reps un paquet d’Amazon inesperat ves amb compte

Un repartidor duent un paquet. Foto: EyeEm Mobile GmbH. iStock / GettyImages Plus

Rebre un paquet d’Amazon amb un val de descompte a l’interior sense haver-lo sol·licitat pot semblar, a priori, un fantàstic regal inesperat, però, en realitat, pot suposar el començament d’un malson. Aquests ‘vals’ inclouen un codi QR que cal escanejar i que, en realitat, està ideat per a colar programari maliciós en el telèfon intel·ligent del destinatari.

A aquesta pràctica, que sembla recent, se l’ha denominat brushing, un terme que amb anterioritat ja denominava una altra pràctica relacionada amb el comerç electrònic i consistent en l’enviament de paquets no sol·licitats amb algun producte fútil, però la recepció del qual buscava una crítica favorable del destinatari a la botiga en línia o el venedor i, d’aquesta manera, guanyar puntuacions positives en sistemes d’avaluació. Fins i tot denomina una pràctica de modelatge dels cabells, que res té a veure amb la tecnologia o el ecommerce.

El brushing ja és conegut als Estats Units, i encara que no és segur que hagi arribat aquí, algun vídeo que circula a les xarxes socials ha posat en alerta a alguns ciutadans, tal com apunta aquest article del servei de verificació d’RTVE (VerificaRTVE), realitzat a preguntes dels televidents via WhatsApp, i que ha portat l’equip de la televisió pública espanyola a posar-se en contacte amb Amazon.

Des de la multinacional han confirmat el tipus d’estafa, encara que no semblen haver donat cap exemple de cas succeït a Espanya, i la Guàrdia Civil (també consultada per RTVE) ha confirmat no haver rebut cap denúncia. Almenys encara, però això no significa que els ciutadans puguem abaixar la guàrdia.

Segons Amazon, la targeta amb el codi QR convida a escanejar-lo ràpidament per a no perdre el descompte que porta aparellat, típic ardit dels estafadors: urgir al fet que la víctima faci una acció sense pensar-ho molt, apel·lant a la necessitat de la urgència.

Per tant, la conclusió és simple: res d’escanejar codis QR que provinguin d’un paquet rebut no sol·licitat. És una conclusió que es pot generalitzar ja que, avui dia, es troben fullets i cartells als carrers que conviden a escanejar un codi QR per a arribar a més informació. No obstant això, es desconeix la seva procedència i tampoc se sap a on condueix, per la qual cosa podrien haver estat ‘plantats’ aquí per ciberdelinqüents.





Per Tecnonews