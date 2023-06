Coberta del llibre infantil, Shrek!

Títol: Shrek!

Escriptor/a: William Steig

Il·lustrador/a: Yannick Garcia

Editorial: Blackie Books

Pàgines: 40

Edat: A partir de 7 anys

Que Shrek va ser un llargmetratge d’animació memorable ho sap gairebé tothom. Però molta menys gent sap que el film es va fer a partir d’un àlbum del gran caricaturista nord-americà William Steig, no pas menys genial, que tenim la sort que ara surti en català perquè tots els lectors i lectores xics i grans puguin degustar-ne a pleret les pàgines.

Heus aquí una mena d’ogre monstruós, molt més lleig que son pare i sa mare. Quan surt a buscar-se la vida té la sort d’engalipar una bruixa que li prediu el futur, que és casar-se amb una princesa encara més lletja que ell… si Shrek aconsegueix superar els obstacles que la separen d’ella. Oi que fins aquí sembla l’argument antònim d’una rondalla meravellosa? Doncs aquí rau la seva gràcia: en el fet que Steig sap convertir l’antiheroi rondallístic en un ésser tan superlatiu i espatarrant com repulsiu i ingenu, a qui cap rival pot superar en ferotgia o tenacitat.

I aquesta gràcia és augmentada per la magnífica traducció de Yannick Garcia, que ha tingut molta traça a trobar les rimes dels diàlegs (no és magnífic que els ogres, les bruixes, les princeses i els ases parlin en vers?) i una genial fluïdesa de la prosa, tan ben escandida que és molt fàcil i senzill de llegir en veu alta. Val la pena fer-ho, en una sessió d’animació lectora o arran del capçal del llit.

Les il·lustracions –no cal ni dir-ho quan provenen d’un caricaturista eximi– són fetes a ploma i aquarel·la, gens barroques, molt simples i d’una gran llegibilitat, força aninotades tant si retrata personatges bons com dolents… o viceversa. No us perdeu aquest clàssic modern de fa trenta anys.





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol