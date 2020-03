El titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha habilitat un nou número de telèfon per atendre, a través de WhatsApp, les víctimes de violència de gènere. Al número +376 606181 les persones que estan patint aquesta situació poden contactar amb un professional del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere mitjançant un missatge de text d’aquesta aplicació, que funciona les 24 hores del dia i de manera gratuïta.

Per tant, es reforça l’atenció a les víctimes que s’oferia fins a la data amb el telèfon 181, que respon 24 hores al dia i gratuïtament, i el correu electrònic igualtat@govern.ad. Al llarg dels últims dies no s’han rebut les trucades habituals. Vista aquesta situació s’ha decidit reforçar l’atenció a les víctimes per WhatsApp.

Martínez Benazet ha assegurat que la qüestió de la violència de gènere preocupa molt al Govern vista la situació, i que s’ha optat per obrir el canal de WhatsApp pensant que a les possibles víctimes els serà més fàcil contactar-hi que no pas telefònicament, ja que la convivència és més intensa aquests dies.