S’habilita pas alternatiu per a vehicles lleugers i veïns a la carretera d’Aixirivall

El Govern ha habilitat pas alternatiu des d’aquest dilluns al matí a la carretera CS-130 que va a Aixirivall, després que la setmana passada una esllavissada de pedres, terra i vegetació obligués a tallar-hi la circulació.

Ara, i després de veure que les pluges no han afectat més el terreny, els geòlegs han autoritzat establir-hi pas alternatiu controlat per un semàfor a partir d’avui mateix. No obstant, la mobilitat per aquest punt només es permetrà als veïns i als vehicles lleugers.

S’hi podrà accedir entre els 6 del matí i les 11 de la nit i la resta d’hores quedarà tancat. Cal recordar que el tall afecta unes 200 persones que viuen en diferents urbanitzacions, i que havien d’utilitzar un itinerari alternatiu que incrementava en 24 quilòmetres el camí habitual.

Cal recordar que la carretera secundària és de titularitat comunal però el seu manteniment depèn del Govern. El Consell de Ministres ja va aprovar dimecres passat a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la declaració de modalitat d’emergència per a la contractació dels treballs per restablir el trànsit a la carretera secundària d’Aixirivall. Aquesta modalitat permet l’execució directa i immediata d’obres, estudis, projectes i serveis per tal d’accelerar treballs que es consideren essencials.