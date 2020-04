S’ha d’haver facturat el 50% o menys per acollir-se a la suspensió temporal de treball

Les mesures previstes pel Govern per evitar la destrucció de llocs de treball i preservar el teixit empresarial passen per la suspensió temporal del contracte de treball i la reducció de la jornada laboral. Una mateixa empresa es pot acollir a les dues modalitats a l’hora sempre que justifiqui els motius.

Les suspensions s’aplicaran a partir de l’1 de maig i fins a 180 dies després que el Govern decreti la fi de la situació d’emergència sanitària. En tot cas mai podrà anar més enllà del 31 de desembre del 2020.

S’hi poden acollir les empreses que han suspès l’activitat obligatòriament o de manera voluntària. També les que han estat de guàrdia i les autoritzades a mantenir l’activitat.

En aquest darrer cas han de demostrar una davallada igual o superior al 50% de la facturació d’abril respecte el mateix període de l’any anterior. En el cas d’empreses noves, la comparació s’ha de fer amb el volum de negoci de febrer d’aquest any.

No tenen dret a aquesta opció les empreses que tinguin deutes amb l’Administració o que no hagin satisfet íntegrament el salari dels assalariats durant els mesos de març i abril. Tampoc no hi tenen accés aquelles que només porten a terme l’activitat durant la temporada d’hivern.

Les empreses podran començar a aplicar aquestes mesures tant bon punt siguin autoritzades i comptarà a partir de la data de presentació de la sol·licitud que es resoldrà en un màxim de 5 dies i el silenci administratiu s’interpretarà com a resposta positiva.

No obstant això, si la companyia té representants dels assalariats des d’abans de la crisi, hi haurà d’haver una negociació, que tampoc es pot allargar més de 5 dies, abans de presentar la sol·licitud.

El text també deixa clar que les persones afectades per alguna d’aquestes mesures i que hagin de renovar el seu permís de residència, ho podran fer ja que el seu contracte és vigent tot i que estigui suspès temporalment.