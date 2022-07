“Sexualitats lliures i diverses”, jornada educativa aquest dijous a Oliana

Amb el títol “Sexualitats lliures i diverses”, la vila d’Oliana acollirà aquest dijous, 14 de juliol, una jornada d’educació sexual adreçada a un públic ampli. Al llarg del dia s’han programat diverses activitats amb l’objectiu d’oferir als participants les eines i els recursos necessaris per a desplegar una visió diversa i integradora de la sexualitat en la societat actual.

Per tal que puguin assistir als actes persones de tota la comarca, els organitzadors posen un autobús gratuït que sortirà a les 5 de la tarda de la Seu d’Urgell i farà parades a Montferrer, el Pla de Sant Tirs, Organyà i Coll de Nargó.

La jornada s’obrirà a les 11 del matí amb el taller “G[è]ner*nt perspectiva”, adreçat a joves a partir de 14 anys. L’acte, d’una durada de dues hores i amb places limitades, tindrà lloc a l’Oficina de Turisme i serà conduit per la Fundació Antisida de Lleida. De 6 a 9 del vespre hi haurà a la plaça 1 d’Octubre La Sextruck, una caravana pedagògica que, de la mà de la cooperativa Magranes, oferirà taules interactives per a tots els públics.

De 7 a dos quarts de 9 del vespre, l’entitat Colors de Ponent oferirà, a la plaça 1 d’Octubre, l’activitat Escape Rules, adreçada a més grans de 12 anys. La jornada es clourà a les 9 del vespre amb l’espectacle de clown Lo Normal, de la companyia Menudas Pájaras. L’obra, adreçada a més grans de 16 anys, planteja interrogants com ara “hi ha normes en la sexualitat?” o “per què volem encaixar?”.

La jornada d’educació sexual l’organitza l’Ajuntament d’Oliana, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, la Fundació Antisida de Lleida i l’Espai Jove d’Oliana i compta amb la col·laboració del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’associació Colors de Ponent, la cooperativa Magranes, La Sextruck, la companyia Menudas Pájaras i La Vella de Romadriu, amb el finançament de la Diputació de Lleida.