Si mirem Setmana Santa només pel vessant lúdic, és a dir la part festiva al costat de l’arribada del bon temps i de més llum solar, és una cosa genial. Ens permet desconnectar, descansar i relaxar-nos. Tots aquests adjectius i més són molt necessaris.

Fer una petita pausa de tot sense objectius. És a dir, no pensem a recarregar piles, que això ja succeirà per si mateix. No pensem en res, ni preparem res que tingui a veure amb metes, treball, etc. Només descansar i gaudir d’això. Desconnectar-se per complet.

Una setmana per a aquells que tinguin sort o només uns dies els que podrien semblar menys afortunats. Poder desconnectar i trobar pau per uns dies és una cosa no sols meravellosa, és a més necessària. Per tant l’important no és quants dies tinguis és que siguis capaç de descarregar-te de totes les preocupacions i gaudir dels dies que tinguis.

Gaudeix la platja si t’és possible, el camp o el passeig per la zona verda de la teva ciutat. Sent els sons de la vida. Els ocells, els somriures dels nens, l’aigua en moviment, el vent acariciant els arbres.

Asseu-te inspirat com poeta que no necessita paraules. Cerca només la musa de la inspiració. La musa que et porti a sentir-te bé, a sentir-te lliure, a sentir-te sense pesos. Asseu-te al sol tanca els ulls i deixa volar la teva imaginació fins que et faci somriure.

