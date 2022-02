Setmana del bon ús d’internet per a alumnes, famílies i docents del país

Internet Obsession, aquest és el títol de la iniciativa formativa en el bon ús d’Internet que aquest dimecres s’ha presentat a les instal·lacions d’Andorra Telecom, i que compta amb la col·laboració del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

El proper 8 d febrer se celebra el Dia Internacional d’Internet Segura, un esdeveniment promogut per la xarxa INSAFE/INHOPE (Better internet for kids), que compta amb el suport de la Comissió Europea i que té com a objectiu que Internet sigui un lloc d’oportunitats per a infants i joves, en el que puguin crear, participar i compartir de forma lliure i positiva.

Amb aquest objectiu i perquè, com ha ressaltat Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, “Informar, formar i acompanyar als joves en el descobriment d’Internet, forma part de la nostra responsabilitat social, i per això llancem, de la mà del ministeri d’educació i ensenyament superior aquesta iniciativa formativa dirigida a joves, docents i famílies, i que s’ha posat a disposició de tots els centres educatius públics i privats del país”.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat la importància d’aquestes accions, que s’emmarquen en el Pla de Prevenció de l’Assetjament Escolar. “Especialment –ha prosseguit Vilarrubla–, tenint en compte que el cyberassetjament és una pràctica malauradament cada cop més present entre els joves i adolescents”.

Les formacions es desenvoluparan en sessions online i en directe de 40 minuts a les que seguirà un taller per desenvolupar a l’aula. Així, als alumnes de 5è i 6è de primera ensenyança s’abordarà dels bons usos de les pantalles; als alumnes de 1r i 2n de segona ensenyança, es tractarà el Sexting, la hipersexualització i altres pràctiques de risc; als alumnes de 3r i 4t de segona ensenyança, les tecnoaddiccions i (ab)ús dels videojocs i finalment als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat i Formació Professional, se’ls plantejarà el que significa l’empremta digital, i el que pot representar en el seu futur.

També es convida a les persones interessades en aprofundir una mica més en aquestes temàtiques a inscriure’s en les formacions online (www.andorratelecom.com) que s’han dissenyat per a famílies. I per aquesta primera edició s’han dissenyat dues sessions. La primera, pel dia 8 de febrer a les 19h, que amb el títol “Com acompanyar els fills i filles dels 3 als 10 anys en la seva vida digital” se centrarà en explicar com afecten les pantalles en el desenvolupament del cervell dels menors i tractarà també el concepte de “xumet emocional”, els seus riscos i com aconseguir un ús responsable de les pantalles en l’entorn familiar.

La segona sessió es desenvoluparà el dia 10 a les 19h, i amb el títol “Com acompanyar els fills i filles dels 10 als 18 anys en la seva vida digital” farà una breu introducció en explicar com afecten les pantalles en el desenvolupament del cervell dels infants i joves i s’abordaran altres temàtiques: com evitar les addiccions sense substància (les tecnoaddiccions (ja reconegudes com a malaltia), com detectar riscos, quins tipus de continguts estan consumint els menors a les xarxes socials i videojocs i com prevenir l’ús inadequat.

Finalment per als docents, Andorra Telecom posarà al seu abast dues formacions online sobre dues temàtiques, Ciberassetjament escolar i Pornografia i menors així com diferents píndoles formatives sobre diferents temàtiques com – Ciberludopaties – Com triar una pel·lícula o sèrie – Videojocs, com fer un bon ús? – Hipersexualització a les xarxes? – Parlo de sexting amb el meu fill@? – Bullying en temps de ciberescola.

“Els continguts, -ha explicat Inés Martí, responsable de la RSC d’Andorra Telecom-, han estat proposats i consensuats amb l’equip del ministeri d’educació i ensenyament superior i amb l’Associació de consumidors de mitjans audiovisuals de Catalunya, una associació sense ànim de lucre que ha desenvolupat el Programa d’Educació Audiovisual que dota a les entitats interessades d’eines per a una més completa educació en mitjans audiovisuals. Aquesta entitat aporta experts en cada temàtica escollida per a aquesta edició. Una primera edició, -ha explicat Martí,-que neix amb voluntat de continuïtat”.

Es tancarà així la primera edició de la Setmana del bon ús d’Internet, organitzada per Andorra Telecom amb col·laboració del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, que s’espera sigui molt profitosa per alumnes, docents i famílies.

Des de l’operadora s’ha volgut agrair molt especialment la col·laboració dels tècnics del ministeri d’educació i ensenyament superior en l’organització de l’esdeveniment, a les escoles inscrites en aquesta primera edició i a l’Associació de consumidors de mitjans audiovisuals de Catalunya pel seu suport.