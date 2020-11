Setena defunció per coronavirus al Sant Hospital en la segona onada

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha notificat aquest dimarts una nova defunció per complicacions derivades del coronavirus. Això eleva a 7 el nombre de pacients ingressats per aquest motiu al centre mèdic urgellenc que han perdut la vida en l’actual segona onada de la pandèmia, des del mes d’agost.

Ara l’Hospital de la Seu té 11 ingressats per Covid-19 (un nou ingrés avui), la meitat de la seva capacitat actual en aquest apartat, que s’ha ampliat fins als 22 llits. Paral·lelament, hi ha 98 positius aïllats a domicili; és a dir, quatre menys que el dia anterior malgrat que les darreres hores s’ha confinat set contagiats nous. Per contra, repunta el nombre de contactes directes -no positius- també confinats, que ara és de 272 (12 més que ahir).

Mentrestant, el risc de rebrot manté la tendència a la baixa i, tot i que es manté força alt, avui a la Seu és a 527 (-127). La dada més positiva és la taxa de reproducció del virus, que se situa encara més per sota del límit recomanat d’1: ara ja és a 0,64 (-0,20). També avancen correctament aquestes xifres a l’Alt Urgell, amb el risc de rebrot actual a 459 i la Rho7 a 0,65. D’altra banda, el percentatge de positius detectats en els nous tests és ara de poc més del 9%.

El nombre de nous positius, encara alt

Tot i aquesta millora, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha demanat seguir anant “amb compte” perquè, de fet, l’Alt Urgell encara està a “nivell vermell” pel que fa al nombre de nous casos per cada 100.000 habitants. Així, si el límit recomanat en aquest índex de referència alemany és de 50, la comarca encara està per damunt de 200 (és a dir, 2 nous casos per cada 1.000 persones), tot i que ha millorat respecte de la xifra de 400 a què va arribar la setmana passada.

Segons aquestes mateixes Dades Obertes de la Generalitat, recopilades per l’analista Gerard Giménez Adsuar, en una situació semblant a la de l’Alt Urgell estan encara a la Cerdanya (amb un índex al voltant de 250) i especialment al Pallars Sobirà, on hi ha hagut un tomb radical: després de moltes setmanes de tranquil·litat, ara és la comarca amb la pitjor evolució de l’Alt Pirineu i Aran atès que té un índex de gairebé 600 (per tant, 6 nous positius per cada 1.000 habitants).

En canvi, a l’Alta Ribagorça no s’hi ha detectat cap nou cas la darrera setmana, i al Pallars Jussà han aconseguit ja tornar al nivell verd (menys de 50/100.000). Finalment, l’Aran suma ja més de sis setmanes en color groc (entre 50 i 150).