SETAP365 es constitueix oficialment

La nova societat SETAP365, que neix a partir de la integració d’EMAP i d’ENSISA, està formalment constituïda des d’aquesta tarda de dijous. Han signat l’escriptura de constitució davant de notari, les cònsols massanenques Olga Molné i Eva Sansa, en nom del Comú de la Massana, els cònsols canillencs Francesc Camp i Marc Casal, en representació del Comú de Canillo, i Xavier Cornella, com a conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà.

SETAP365 (Soldeu El Tarter Arinsal Pal) ha passat a ser la titular del 99,99% de les accions d’EMAP i del 99,68% d’ENSISA. El govern i l’administració de la nova societat correspondrà a la Junta General i al Consell d’Administració. Així ha quedat fixat al pacte de socis, que també s’ha rubricat aquesta tarda.

Les tres parts han reafirmat avui la seva aposta per un model del negoci de la neu unificat a través d’aquesta societat que permetrà ser més competitius en els mercats internacionals. Els socis també han posat en relleu l’agilitat amb que s’ha portat a terme el procés i ho han atribuït a la bona entesa que ha caracteritzat la negociació i a la mateixa visió de projecte de país.

Pel que fa a la composició del Consell d’Administració, el Comú de Canillo i Crèdit Andorrà comptaran amb tres consellers respectivament, mentre que el Comú de la Massana incorporarà inicialment dos representants fins que posseeixi el 30% de les accions de SETAP365, moment en què també en tindrà tres. Les tres parts ja han decidit que l’òrgan estigui format per les cònsols Olga Molné i Eva Sansa per part de la Massana, els cònsols Francesc Camp i Marc Casal, i el conseller d’ENSISA, Marc Naudi per part de Canillo, i Xavier Cornella, Xavier Soro i Conrad Blanch per part de Crèdit Andorrà.

La presidència i la vicepresidència seran exercides de forma rotatòria per períodes de dos anys, pels Cònsols Majors del Comú de Canillo i del Comú de la Massana, de tal manera que quan el Cònsol d’un Comú exerceixi la presidència, l’altre exercirà la vicepresidència. El primer president de SETAP365 serà el Cònsol Major de Canillo, Francesc Camp.

L’estructura accionarial de SETAP365 queda distribuïda en un 40,24% per part de Canillo, un 39,80% per part de Crèdit Andorrà i un 19,96% per part de la corporació massanenca. El mateix document estableix els mecanismes perquè en els pròxims vuit anys es vagi equilibrant el percentatge accionarial dels tres socis. El Comú de la Massana augmentarà la seva participació a través de la capitalització de participacions preferents i de compra d’accions als altres dos socis.

En les pròximes setmanes es convocarà el primer Consell d’Administració, en el qual s’aprovarà l’organigrama funcional de la societat i es començarà a treballar en les línies del pla d’integració. Com ja es va avançar, David Hidalgo serà el màxim responsable executiu de la nova societat.