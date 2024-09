Juan Juncosa

Fa uns dies em van explicar una breu història que no sé si recordo bé, però sí que em va interessar molt el missatge que transmetia. Així que passo a explicar-vos-la i que em disculpi aquell que la conegui si no és exacta. Diu així; Buda parlava amb els seus deixebles i els contava que fins i tot aquell que havia arribat a la il·luminació se li permet una nit d’empipament. Però, només una. No recordo si deia una nit d’empipament, d’ira, o quina cosa era.

El que sí m’impacta, va ser el missatge que jo vaig veure en aquesta història. Ve a dir-nos, o així ho entenc jo, que és igual la bona persona que siguem, o que mai fallem en res, que pràcticament sempre siguem capaces d’aguantar les nostres males emocions. Ve a dir-nos que podem permetre’ns que una emoció negativa ens superi, però només per una nit.

És a dir, si per exemple un dia t’envaeix el descoratjament, no passa res. Pots permetre’t una nit. Però, després has de tornar a ser el que eres. Tal vegada ho podríem traslladar a coses menys emocionals. Imagina’t que estàs fent dieta i un dia falles. Que això no suposi l’abandó de la mateixa ni una fustigació personal per sempre. Torna al teu camí inicial i continua’l amb la mateixa emoció i ànim que ho vas iniciar. Així que se’t permet… Per cert, buscant aquesta frase a internet he trobat diverses frases que se li atribueixen a Buda i us dic que val la pena llegir-les.





