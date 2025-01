Set equips andorrans seran a l’11a edició de la First Lego League Andorra Telecom

La cita per a l’11a edició de la First Lego League Andorra Telecom és el dimecres, 5 de febrer (Andorra Telecom)

El pròxim dimecres, 5 de febrer, el centre de congressos d’Andorra la Vella acollirà als equips participants en la First Lego League Andorra Telecom. Aquesta competició, a través de reptes continus i adequats a l’edat, ofereix una educació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) sostenible i impactant que inspira i empodera als infants i joves.

En aquesta edició, set equips de sis centres educatius, el col·legi Sagrada Família; col·legi Sant Ermengol; el col·legi Mare Janer; l’escola andorrana de secundària de Santa Coloma; l’escola andorrana de secundària d’Ordino i l’escola andorrana de secundària d’Encamp demostraran les competències adquirides i el que és més important, que aquestes s’han assolit seguint els valors de la First Lego League: el descobriment, el treball en equip, la inclusió i la innovació.

Per primera vegada s’afegeix a l’esdeveniment un equip del Servei Ocupacional Xeridell, adscrit a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), que participarà amb l’equip Xeritronic i que farà una demostració fora de competició.

El repte proposat als equips en aquesta edició, Submerged, convida els equips a identificar i investigar un problema relacionat amb l’exploració dels oceans per a aportar una solució innovadora. Més del 70% de la superfície terrestre està coberta per oceans. Al llarg de la història els exploradors han cercat i estudiat els oceans per a entendre l’impacte que tenen en les vides de les persones. Aquest interès de la societat pels oceans ha portat a innovacions en tecnologia i un major reconeixement per la complexa relació entre la vida a la terra i sota el mar. Hi ha molt per a aprendre sobre el mar, la vida, els ecosistemes i els efectes que els humans tenen sobre els oceans.

Durant la celebració del torneig els equips compartiran el que han après i com l’han aplicat sobre el disseny del robot, en un projecte científic i mostraran com ho han fet seguint els valors de la First Lego League.

En aquesta edició la competició internacional es desenvoluparà a 110 països i comptarà amb més de 679.000 participants.

El torneig andorrà lliurarà sis premis, el premi, Ingeniera Soy que atorga la plaça a la final espanyola; el premi Projecte Innovació; el premi Disseny Robot; el premi Comportament Robot; el premi Valors FLL i el premi entrenador.

L’obertura del torneig al públic serà el dimecres, 5 de febrer, a partir de les 17 hores i el lliurament de trofeus se celebrarà a les 18:30 hores a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions com la First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees – ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.