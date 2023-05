Set detinguts per positiu en alcohol o drogues al volant, un d’ells amb el permís retirat i, un altre, en possessió d’estupefaents

Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut aquest cap de setmana set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. D’aquestes, sis han estat arrestades per positius d’alcoholèmia. Es tracta de tres homes i tres dones d’entre 20 i 43 anys controlats amb taxes d’entre 0,91 i 1,85 grams d’alcohol per litre de sang. Un d’ells, a més, conduïa amb el permís retirat.

Pel que fa al detingut per donar positiu al test de drogues, es tracta d’un veí del Principat i de 18 anys d’edat a qui els agents també van trobar en possessió de quatre pastilles d’amfetamina i 0,9 grams d’haixix.