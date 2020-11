Set detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol entre el 9 i el 15 de novembre

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 10 persones durant aquesta darrera setmana (del 9 al 15 de novembre de 2020), set d’elles per alcoholèmia positiva, com a presumptes autors de diversos delictes contra la seguretat del trànsit.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 11/11/2020 a les 09:30 hores, un home resident de 54 anys, amb una taxa de 1’15 g/l., control rutinari.

– El 12/11/2020 a les 01:30 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 1’01 g/l., endemés l’interessat es troba en possessió de 0’4 grams de marihuana, control rutinari.

– El 13/11/2020 a les 23:30 hores, un home resident de 27 anys, amb una taxa de 0’83 g/l., parada rutinària.

– El 14/11/2020 a les 05:16 hores, un home resident de 21 anys, amb una taxa de 1’38 g/l., control rutinari.

– El 15/11/2020 a les 00:03 hores, un home resident de 46 anys, amb una taxa de 1’76 g/l., accident danys.

– El 15/11/2020 a les 02:05 hores, un home resident de 29 anys, amb una taxa de 1’65 g/l., control rutinari.

– El 15/11/2020 a les 05:13 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 0’96 g/l., control rutinari.

Detencions per altres delictes:

– El 13/11/2020 a les 12:20 hores a Andorra la Vella, un home resident de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una Ordenança Penal de suspensió del permís de conduir-.

– El 15/11/2020 a les 19:16 hores a Andorra la Vella, un home resident de 23 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat, la llibertat i la funció pública i, una dona resident de 18 anys com a presumpta autora dels delictes contra la integritat i la llibertat. Els agents de policia van ser requerits en una plaça d’Andorra la Vella per una baralla entre dos homes. L’agredit presenta lesions sagnants a la cara.