Set detencions per donar positiu en controls d’alcoholèmia i substàncies tòxiques mentre es conduïa

Set han estat les persones detingudes la darrera setmana, per part de la Policia andorrana, per delictes contra la seguretat del trànsit. En aquesta ocasió tots els detinguts han estat homes que han donat positiu en els controls d’alcoholèmia o per substàncies tòxiques. De les set detencions en destaquen dues.

Un veí del Principat, de 55 anys, va ser controlat mentre conduïa amb una taxa d’1,99 g/l. Però, també, està acusat com a presumpte autor dels delictes contra l’Administració de Justícia -el trencament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir– i contra la funció pública –desobediència- en donar-se a l’escàpol al moment de ser controlat.

L’altre dels casos a destacar, és el d’un jove de 18 anys d’edat, veí de les valls, que a banda de donar positiu en el control d’alcoholèmia, amb una taxa d’1,81 g/l. també va donar positiu en fer-li la prova de control de tòxics salivar.