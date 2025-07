Set detencions per alcoholèmia, entre elles una persona amb una taxa de 3,26

Un alcoholímetre (Policia d’Andorra)

Pel que fa a les conduccions sota els efectes de l’alcohol, aquests darrers dies el servei de Policia ha detingut un total de 7 persones -entre les quals una dona no resident al Principat d’Andorra-, d’edats compreses entre els 24 i els 56 anys. Així, el passat dilluns es va detenir un veí de les valls, de 24 anys per donar una taxa de 2,05 g/l. Se li va practicar la prova d’alcoholèmia desprès de patir un accident de danys materials.

Per altra banda, el dimecres, es va detenir un veí del país, de 56 anys, per donar una taxa d’alcohol d’1,07 g/l.

Durant la matinada d’aquest mateix divendres, s’han arrestat un total de cinc persones, que van donar taxes d’entre 1,21 g/l., i 3,26 g/l. Entre aquestes últimes detencions hi havia una dona, veïna del Principat, de 33 anys, per donar 1,47 g/l. Com en l’anterior cas, va donar positiu en alcohol després de patir un accident de trànsit de danys materials.

Finalment, també per conduir sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha arrestat un altre home, veí d’Andorra, de 42 anys, per donar una taxa de 3,26 g/l.