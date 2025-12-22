Set conductors detinguts per positius en alcoholèmia

Set homes han estat detinguts pel Cos de la Policia, aquests darrers dies, per conduir sota els efectes de l’alcohol. Cinc d’ells amb edats compreses entre els 33 i els 52 anys i amb taxes entre 0,92 i 1,55 g/l. Segons informa el servei de l’ordre, la taxa més elevada va ser la d’un veí d’Andorra de 24 anys amb una taxa de 2,38 g/l.
Per últim, un veí del Principat, de 54 anys, també va ser detingut amb una taxa d’1,71 g/l., a més d’un delicte contra l’Administració de Justícia per crebantar una condemna judicial (permís de conduir suspès).