Set arrestats per conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues

Aquest cap de setmana la Policia ha detingut dos conductors, de 27 i 36 anys i no residents, amb taxes d’alcoholèmia d’1,42 i 2,09 respectivament després d’un accident amb danys materials. El xoc entre els dos turismes es va produir la matinada de dissabte a la CG2, al Tarter quan un d’ells circulava en sentit descendent en direcció a Canillo i l’altre, en sentit ascendent, cap a Soldeu.

D’altra banda, la darrera setmana, tres persones més d’entre 20 i 43 anys han estat arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb taxes superiors a 0,80. La més elevada, de 2,56. Es tractava d’un noi de 23 anys que va ser controlat la nit de dimarts a la Massana després que un testimoni el veiés pujar amb el cotxe sobre una vorera i incorporar-se de nou a la via envaint el carril contrari. Va estar a punt de col·lidir amb un autobús.

Una de les persones detingudes per alcoholèmia, també va donar positiu a la prova de tòxics i, a més, es trobava en possessió d’un gram d’èxtasi i un d’haixix. Altres dos conductors, de 25 i 36 anys, han estat detinguts els darrers dies per conduir sota els efectes de les drogues. Se n’ha arrestat un altre, de 22 anys i no resident, a la frontera del riu Runer per accedir al Principat amb 0,5 grams de cocaïna.