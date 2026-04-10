Set arrestats per alcoholèmia, alguns implicats en accidents de trànsit

Pel que fa a detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha arrestat set persones els darrers dies. Es tracta d’un conductor de 23 anys controlat amb una taxa d’1,60 arran d’un accident de circulació de danys materials a la carretera del Forn de Canillo; un home de 39 anys amb un positiu de 0,99 després d’un altre sinistre de trànsit de danys materials amb un altre vehicle a la Massana; un home de 34 anys amb una alcoholèmia d’1,46 a qui els agents van controlar després de veure’l circular per Andorra la Vella forçant les marxes i a una velocitat elevada.
També s’ha arrestat una dona de 29 anys amb una taxa d’1,60 que sortia d’un aparcament forçant les marxes; un conductor de 61 anys amb un positiu de 2,34 que, a més, conduïa amb el permís suspès; un home de 66 anys amb una alcoholèmia de 2,70 que havia tingut un accident de danys materials a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir, a Escaldes-Engordany, i, finalment, un altre conductor de 49 anys amb una taxa d’1,70 arrestat en un control, també a Escaldes-Engordany.