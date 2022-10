S’estrena “Salut i muntanyes” al Canal 33 de la TVC

El divendres 4 de novembre, a les 22.15, el Canal 33 de la Televisió de Catalunya, estrenarà “Salut i muntanyes”. Un programa dirigit i presentat per Eva Clausó, que dona visibilitat als pobles de muntanya catalans a través del que els identifica.

Cada capítol de “Salut i muntanyes” vol acostar l’espectador a una població dels Pirineus catalans i al seu entorn d’una manera original i diferent. Ho fa a través d’elements característics de cada poble, com la gastronomia, la ramaderia, l’esport o els seus habitants carismàtics, però també des de la mirada dels que s’hi han instal·lat per a fer-hi tallers de moda, d’art, o de manufactures de complements, per exemple. I tot amb la personalitat desacomplexada, curiosa i aventurera de la presentadora, Eva Clausó.

La tria d’històries que farciran els sis capítols de “Salut i muntanyes” són molt variades, i els personatges molt diversos. El programa visitarà sis pobles de muntanya: Peramola (a l’Alt Urgell), Vilamur, Llessuí, Caregue, Salàs de Pallars (al Pallars Sobirà) i Prullans (a la Cerdanya). En aquest recorregut, l’espectador trobarà propostes gastronòmiques i vivències històriques narrades en primera persona, i experiències de tot tipus que construeixen els pobles i racons especials del territori, des de la mirada privilegiada de qui hi viu i en coneix el dia a dia.

L’estrena

“Una mola, un corder i una motxilla vegana de Peramola al Japó” En aquest capítol, la reportera Eva Clausó descobrirà algunes curiositats del poble de Peramola, a l’Alt Urgell. Allí, dels dònuts artesanals que hi fan al forn en diuen “moles”. L’espectador veurà el procés de producció de les moles i gairebé podrà ensumar aquestes peces acabades de fer, que són per a llepar-se’n els dits.

La Maria, amb qui anirà a passejar entre corders, li ensenyarà el Roc de Rumbau, una cita obligada de l’escalada en l’àmbit internacional. També la portarà a visitar la casa on va néixer, a Tragó, i que recull la història secular de la seva família. I l’Eva descobrirà un petit taller de motxilles i bosses veganes. La seva propietària, l’Helena, ha aconseguit passejar el Pirineu i el poble de Paramola per tot el món gràcies als seus dissenys artesanals, que ja es coneixen fins i tot al Japó.

La presentadora

Eva Clausó Estival, nascuda a la Seu d’Urgell i llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB, ha estat corresponsal de TV3 al Pirineu i a Andorra durant setze anys. L’Eva, una apassionada de la muntanya, fa 25 anys que duu una càmera de televisió a l’espatlla. L’aventura i els esports són la seva passió. Ha conduït programes sobre medi ambient i entorn natural. També ha produït i dirigit diferents treballs audiovisuals.

A TV3 ja va dirigir i presentar “Tatuats pels Pirineus” (2017), en què recorria aquest territori acompanyada de diversos personatges carismàtics que vivien en aquesta serralada. Amb “Salut i muntanyes”, el seu últim projecte, torna a TV3 per mostrar a l’espectador els pobles que s’amaguen darrere les muntanyes catalanes.