S’estrena la zona esportiva de Prat Salit amb una gran festa del bàsquet

La zona esportiva de Prat Salit, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella, s’ha omplert aquesta tarda de dimarts de ciutadans que no s’han volgut perdre la gran Festa del bàsquet, la celebració organitzada per a inaugurar oficialment l’equipament fruit dels primers pressupostos participatius.

Malgrat el temps inestable i algun plugim aïllat, centenars de ciutadans s’han apropat a conèixer de primera mà aquesta nova zona esportiva, a tocar de l’Escola andorrana de Santa Coloma, i han participat de les activitats que han tingut lloc durant la tarda: un concurs de tirs, amb la Federació andorrana de Bàsquet, i durant els qual els participants s’han pogut endur a casa pilotes de bàsquet; i l’espectacle Bots pel canvi, de l’entitat catalana Basket beat, especialitzada en tallers i concerts fent música amb pilotes de bàsquet.

La cònsol major, Conxita Marsol, acompanyada per la resta de la corporació i els ciutadans que van proposar de fer un equipament per poder jugar a bàsquet, ha inaugurat els espais i ha agraït a tots els ciutadans que l’any passat van participar activament en el projecte dels Pressupostos participatius, tant en la proposta d’idees com en el procés de votació. Ningú avui ha deixat passar l’oportunitat d’estrenar les cistelles de la nova zona esportiva de Prat Salit.

Cal recordar que el període de votació dels segons pressupostos participatius, que compta amb 14 projectes finalistes, finalitza aquest diumenge, 19 de juny. Els residents a Andorra la Vella, majors de 16 anys, encara poden dir-hi la seva. De moment, més de 500 ciutadans ja han exposat quines són les seves propostes preferides, ja sigui per via telemàtica al web decidim.andorralavella.ad, com als punts presencials de votació.

Els equipaments

La nova zona esportiva de Prat Salit consta de dues pistes reglamentàries de bàsquet de 3×3 que es podran fer servir per a competicions oficials, una mini pista de futbol per a infants, quatre cistelles de minibàsquet, un arbre multi bàsquet com el que hi ha ubicat al Parc Central i una taula de tennis taula. El nou equipament té accés tant pel carrer Prat Salit com per l’avinguda d’Enclar i, això, permet creuar la zona esportiva i fer drecera per accedir a l’altre carrer.