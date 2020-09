S’estableixen mesures excepcionals de cara a les activitats extraescolars

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat al Consell de Ministres de les noves mesures excepcionals de cara a les activitats extraescolars per prevenir infeccions de COVID-19 en aquestes activitats. Les instruccions van destinades a esplais, acadèmies d’idiomes, de música i/o altres i a activitats esportives L’avís amb les recomanacions quedarà publicat al BOPA.

Martínez Benazet ha explicat que cal garantir les mesures preventives en les activitats que realitzen els infants i joves fora de les escoles, que passen bàsicament, per seguir de manera estricta el port de la mascareta, la higiene de mans i la distància de seguretat. També caldrà tenir en compte la ventilació i desinfecció dels espais on es realitzin les activitats.

Les ludoteques, acadèmies i clubs esportius, hauran de vetllar pel compliment de les mesures sanitàries per a les diferents instal·lacions o per a tota l’activitat, supervisar-ne el compliment i garantir a infants i adolescents, les seves famílies i la resta de professionals.

Pel que fa a l’organització dels centres que ofereixen activitats extraescolars que no siguin compatibles amb l’ús de la mascareta i la distància de seguretat, el ministre de Salut ha explicat que l’activitat s’haurà d’organitzar d’acord amb unitats de convivència (per exemple, les activitats esportives o els esplais). Aquesta organització permet que cada unitat pugui interaccionar i relacionar-se sense portar la mascareta ni haver de mantenir la distància d’1,5 metres.

Les activitats la naturalesa de les quals permeti l’ús de la mascareta i la distància de seguretat, no s’han d’organitzar en unitats de convivència (per exemple, activitats acadèmiques). En aquests casos s’han de complir els dos criteris; portar mascareta i respectar la distància mínima d’1,5 metres o bé portar mascareta i disposar d’un suport tipus mampara que protegeixi del contacte directe.

Per tal de facilitar al màxim la traçabilitat, els centres han de disposar de registres dels infants i adolescents que es troben en cada activitat.

Les unitats de convivència d’infants i adolescents poden ser d’entre 15 i 20 persones depenent de les franges d’edat. Els infants d’una mateixa unitat de convivència es poden relacionar i interactuar entre ells, però no han de relacionar-se ni interaccionar amb infants d’altres grups. En cas de coincidir diversos grups per dur a terme activitat física en moviment, cal establir una distància de seguretat entre els grups que permeti que els infants i joves no interaccionin ni entrin en contacte entre ells. Els professionals que atenguin als grups han de ser sempre els mateixos. En cas que, per necessitat, no pugui ser així, han de minimitzar el contacte amb els infants i joves i extremar les mesures de protecció

Sempre que sigui possible, les unitats de convivència han de ser fixes per a tots els dies. Així, un cop creades, no es poden intercanviar els infants i adolescents entre diferents unitats.

Els infants i adolescents que formin part de la unitat de convivència han de dur mascareta en arribar i al finalitzar l’activitat, quan coincideixin amb altres grups en espais comuns i quan, per qualsevol motiu, s’hagi d’atendre l’infant o adolescent i no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat.

Els adults a càrrec dels infants o joves també hauran de seguir mesures de seguretat específiques. Així, entre ells, han de mantenir la distància de seguretat mínima d’1,5 metres i han de portar roba d’ús exclusiu.

Les instal·lacions on es duguin a terme les activitats hauran de tenir habilitada una zona d’arribada i de recollida que segueixin les mesures preventives. Caldrà aplicar el rentant de mans en arribar i al sortir .

També s’especifiquen mesures específiques pel que fa al material d’ús de les activitats i en cas d’haver d’habilitar una zona d’àpats.

L’avís també preveu el protocol de comunicació i d’actuació en cas d’infecció d’un usuari o d’un treballador.