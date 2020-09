S’estabilitza la taxa de reproducció a la Seu d’Urgell mentre es fixen restriccions a la Cerdanya

La Seu d’Urgell manté aquest dimecres la tendència a la baixa pel que fa als principals indicatius d’expansió del coronavirus. Concretament, segons dades actualitzades aquest migdia per la Fundació Sant Hospital, ara mateix taxa de reproducció del virus a una setmana (Rho7) ja s’ha situat a 1,02, a tocar del límit recomanat. Això significa que de mitjana cada persona encomanada transmet la malaltia a una altra persona com a màxim. De la seva part, el risc de rebrot és ara de 217, un descens de 26 punts respecte del dia anterior i de 56 punts en comparació amb diumenge, quan estava a 273.

A nivell comarcal, a l’Alt Urgell ara la taxa de reproducció és d’1,12 (un lleuger descens respecte al dia anterior) i el risc de rebrot es manté pràcticament igual, a 162, força per sota del que hi ha tant a la Seu com al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, on segueix per damunt de 500 en bona part per l’alta incidència actual a la Cerdanya, on els darrers dies aquest risc s’ha disparat fins a més de 2.000 punts arran del recent cribratge massiu a la comarca veïna.

En aquest sentit, el Procicat ha aprovat aquest dimecres noves mesures restrictives per a la Cerdanya, davant l’augment del risc de rebrot a la comarca. Es recomana que la població es quedi a casa i que només surti per anar a treballar, si no es pot fer teletreball. La restricció també s’aplica per assistir a centres o serveis sanitaris, anar a escola i fer activitats de lleure infantil, incloses les extraescolars.

L’aforament a bars i restaurants es limita a partir d’ara al 50%, de la mateixa manera que l’assistència a actes religiosos. D’altra banda, les activitats culturals es mantenen amb un aforament del 70% de la capacitat. Tanmateix, les propostes esportives no podran superar el 50%. Aquestes mesures s’aplicaran durant els propers 15 dies.

El Procicat també recomana no sortir de casa si no és per assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables; per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis; per accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres; i per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs.

En establiments d’hostaleria i restauració el consum s’ha de fer sempre en taula. En l’interior l’aforament es limita al 50% i s’ha de garantir una distància mínima entre taules d’1’5 metres. A les terrasses es limita la capacitat d’ocupació de l’espai al 50% també i s’ha de garantir una distància de 2 metres entre taules. L’horari de tancament serà a la una de la matinada com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les dotze. En hotels, l’aforament dels espais comuns es limita al 50%.

Valoració positiva de les mesures preventives a la Cerdanya

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha valorat positivament l’aprovació d’aquestes restriccions i ha demanat que, malgrat que encara no han entrat en vigor, la població comenci a aplicar-les. En aquest sentit, ha explicat que, des de la setmana passada, el consistori va limitar al 50% l’aforament de les terrasses, a més de tancar els parcs infantils i les pistes poliesportives a l’aire lliure i demanar a les entitats del municipi que minimitzessin els actes públics, on també s’hi va restringir la seva capacitat.

D’altra banda, Piñeira ha demanat minimitzar al màxim els desplaçaments i ha demanat que no es facin viatges a la comarca aprofitant el pont de la Mercè. “Cal entendre que aquest no serà un cap de setmana normal, on es pugui venir a la Cerdanya i fer totes les activitats que es vulguin”, ha especificat. D’altra banda, el batlle ha evitat valorar el plantejament fet aquest dimarts per part del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre el confinament de la comarca, al·legant que les mesures es prenen d’acord amb els indicadors epidemiològics.

Noves mesures a nivell general

Mentrestant, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat noves mesures a nivell general per tornar a reduir la corba de contagis. Entre elles destaca la limitació de les trobades familiars o d’amics en espais públics (com poden ser bars i restaurants), del màxim de 10 persones actuals a només 6. La proposta ja ha estat aprovada aquesta dimecres mateix a la tarda.

El secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha justificat aquesta nova reducció del nombre de participants a les reunions perquè, assegura, s’ha constatat que les concentracions de gent en espais públics són un dels focus principals de contagi. Argimon exposa que, per exemple, “si demanen taula per a vuit en un restaurant, haurem de dir que no; i si som nou no haurem d’anar a la cafeteria, però en l’àmbit privat sí que hi poden haver famílies de més de sis persones”. En tot cas, ha volgut alertar la població del risc que suposa l’hàbit actual d’estar als bars i restaurants sense mascareta durant tota l’estona en què s’hi fa una consumició o un àpat. Aquest és un dels motius pels quals es vol reduir el nombre de gent que es pot reunir a cada taula.

Mentrestant, diversos representants d’ens locals de les regions de l’Alt Pirineu i Aran i de Lleida s’han reunit aquest dimecres, de manera telemàtica, amb responsables dels departaments d’Interior, Salut i Educació de la Generalitat. Entre els participants hi ha hagut l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, que ha explicat que la trobada virtual ha servit per actualitzar els protocols a seguir en aquests àmbits i coordinar el funcionament de les administracions en qüestions com ara les noves restriccions temporals, la detecció de casos i el recent inici del curs escolar.