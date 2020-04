Sessió virtual del club de lectura de la Seu i nova edició del concurs ‘Llegir té premi’

Avui dimecres els participants habituals del club de lectura de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell celebraran una sessió virtual dedicada a l’obra ‘Lhuracà’, de Carme Monturiol.

La conductora d’aquesta sessió telemàtica serà Genissa G. Carricondo i es preveu la participació d’una desena de lectors. Abans de finalitzar aquesta edició tan especial es presentarà la següent obra: ‘Les veus interiors’, d’Eduardo de Filippo.

Concurs

L’altra activitat que proposa novament la Biblioteca Sant Agustí és ‘Llegir té premi’. Es tracta d’un concurs que es realitza cada estiu però enguany s’ha avançat la data respecte les edicions anteriors.

Aquest concurs s’adreça als lectors i lectores entre 8 i 16 anys, i es pot participar individualment o en equip. Per a poder participar cal registrar-se a la pagina web www.llegirtepremi.cat A l’hora de registrar-se com a participant, els lectors i lectores han d’indicar quina és la seva biblioteca pública de referència. Així, la biblioteca pot fer un seguiment de l’evolució dels seus usuaris i usuàries.

Llegir té premi està organitzat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura mitjançant la plataforma Legiland. Fins al 21 de juny els participants podran llegir de manera individual, o a través d’equips (clubs de lectura) que ells mateixos creïn, les lectures seleccionades a la plataforma i optar a guanyar diferents premis en funció del nombre de lectures realitzades i la verificació de la comprensió lectora de les obres llegides.

Els participants podran seleccionar les obres a llegir entre 680 títols en català, castellà i anglès, i també n’hi ha de lectura fàcil. Els títols es podran obtenir mitjançant la biblioteca digital eBiblioCat o estaran disponibles directament dins de la plataforma per cortesia de Legiland. Un cop llegida l’obra seleccionada, els participants hauran de respondre una sèrie de preguntes sobre el títol triat. Cada pregunta correcta genera un nombre concret de punts: com més títols llegits i respostes encertades, més punts se sumen al compte del lector. Es preveuen un seguit de premis per als lectors més actius, com tauletes, rellotges intel·ligents i lots de llibres. El lliurament de premis es farà en un acte públic un cop es recuperi la normalitat i les condicions sanitàries ho permetin.