La Sala de Sant Domènec ofereix avui dijous la possibilitat de conèixer de prop les danses i la música tradicional d’Escòcia, a càrrec d’un expert local en aquella cultura com és David Vivanco. La xerrada i posterior actuació tindran lloc a partir de les 6 de la tarda i és oberta a tothom.

David Vivanco és un apassionat de la cultura escocesa i des de fa prop de dues dècades es dedica a divulgar-la. A banda d’oferir sessions arreu de l’Estat espanyol i a Portugal, Itàlia, Suïssa i Finlàndia, també ha fet actuacions a Escòcia mateix, on ha estat elogiat per institucions com ara la Universitat de Stirling i la Randolph School of English d’Edinburg i el Leith Scout Group Comitee, també d’Edinburg, per la seva sensibilitat i proximitat a l’hora d’interpretar i donar a conèixer aquestes cançons i balls.

Així, els assistents podran gaudir d’un autèntic Céilidh escocès al Pirineu. Paral·lelament, Vivanco també s’ha especialitzat al llarg d’aquests anys a oferir visites guiades als territoris més genuïns del país, com són les Highlands i l l’illa de Skye.

La sessió té el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu, el Centre de Formació d’Adults, el Pla Educatiu d’Entorn i els Serveis Educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya.