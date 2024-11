S’esgota la partida de 546.460 euros destinada a acompanyar la digitalització del sector empresarial

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell (SFGA)

El Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) del Govern ha esgotat la partida total de 546.460 euros. Les dades demostren l’interès creixent de les empreses per a avançar en la digitalització i assolir aspectes bàsics per a ajudar a incrementar la maduresa digital del país. Gran part de l’increment de demandes s’han vist motivades gràcies a la creació específica de paquets que permeten oferir a les empreses una subvenció directa per a la contractació de serveis digitals bàsics. Aquesta oferta es va obrir el juny d’enguany després del treball fet prop del sector, de la Cambra de Comerç i Andorra Bussines, per a identificar les necessitats reals i poder-hi donar la millor resposta.

Pel que fa al pressupost global esgotat, cal recordar que el Govern ja va aprovar el passat mes de setembre una ampliació pressupostària en esgotar-se la partida inicial destinada al PDE de 286.460 euros per a l’any 2024. Entrant al detall de les dades, el PDE aquest any ha recollit un total de 167 demandes, la gran majoria de les quals ha anat destinada a microempreses. El servei més demanat ha estat el de solucions digitals, seguit de l’assessorament digital personalitzat i del pla d’acompanyament digital. Les subvencions atorgades s’han incrementat de forma exponencial tenint en compte que l’any passat només es van registrar 15 sol·licituds.

El bon funcionament del PDE permet continuar avançant per a assolir un dels eixos principals de l’Estratègia de digitalització 2020-2030.