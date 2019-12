El Govern informa que a causa del fort vent i les fortes pluges registrades durant les últimes hores el campanar de l’església de Sant Vicenç d’Enclar s’ha esfondrat. L’accident no ha causat d’anys personals i els tècnics del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura i Esports ja s’han desplaçat a la zona per tal de fer un estudi de les parts afectades. Segons aquests primers reconeixements, l’estructura de l’església no estaria afectada i, per tant, tampoc perilla el seu esfondrament.

El Departament de Patrimoni Cultural realitza revisions periòdiques i fruit d’aquests treballs el passat any 2017 es va realitzar una important actuació en el conjunt arquitectònic de consolidació.

El Ministeri, conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella, ja treballen per poder reconstruir de forma fidedigna i el més aviat possible les parts ensorrades que ja havien fet l’objecte d’una reconstrucció el 1982.