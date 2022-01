S’escurcen els períodes de vigilància i aïllament dels contactes de positiu davant l’Òmicron

Vist que el període d’incubació és molt curt, s’escurcen els períodes de vigilància passiva en els contactes de positius i també els períodes d’aïllament dels no immunitzats.

D’aquesta manera, en cas de ser contacte amb símptomes però donar negatiu en les proves diagnòstiques, l’aïllament serà de 4 dies més 3 de vigilància passiva si no s’està immunitzat. En cas d’estar immunitzat, la vigilància passiva serà de 7 dies.

Si s’ha estat en contacte amb un positiu, però no es tenen símptomes es redueix a 48 hores el termini per a les proves diagnòstiques, un test ràpid en cas d’estar immunitzat i una TMA en cas de no estar-ho.

El titular de salut ha remarcat que l’estratègia es dirigeix cap al test ràpid, més que a la TMA perquè “estem davant d’una altra malaltia i la situació és diferent”. “No hem d’utilitzar els mateixos mètodes diagnòstics, ni la mateixa intensitat”. Ha insistit que es preveu un descens en la incidència de contagis en dues setmanes, moment en què es podran alleugerir restriccions “sempre que el comportament d’aquesta variant es mantingui com fins ara”.