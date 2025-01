Ses Majestats tornen a Encamp i al Pas un any després

La Cavalcada de Reis al Pas de la Casa sota la neu, l’any passat (Comú d’Encamp)

Els tres Reis d’Orient ja són ben a prop d’Encamp i del Pas de la Casa. Fidels a la seva cita anual arribaran a les dues viles aquest diumenge, dia 5 de gener de 2025, en una de les tardes més esperades de l’any, tant pels grans com pels més petits de la casa.

A Encamp, sortiran des del carrer Sant Miquel, número 3, fins a la Plaça dels Arínsols. Els Reis estaran acompanyats del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness i l’espectacle itinerant ‘Crazy Ors’, de la companyia Mademoiselle Paillete. Un cop a la plaça, els Reis rebran als nens i nenes i recolliran les seves cartes. Hi haurà repartiment de coca i xocolatines.

Al Pas de la Casa, els Reis baixaran per les pistes d’esquí amb retrac i acompanyats de la tradicional baixada de torxes fins a la plataforma de Grandvalira, des d’on es podran veure els focs artificials de fi de recorregut. Des de la plataforma, Ses Majestats recorreran els carrers de la vila amb carrossa fins arribar a la sala de festes, on rebran als infants. Hi haurà també repartiment de coca i xocolatines.