Cendres solidificades que es converteixen en una peça de disseny, extracció de l’ADN dels difunts, creació de diamants a partir de cabells, enviament de cendres a l’estratosfera o una xarxa social per recordar el difunt. Els serveis funeraris sempre han estat un sector molt tradicional i que li ha costat pujar al tren de la innovació, però l’aparició de startups que estan transformant el sector, com Alife o Omneo, està provocant un canvi de mentalitat en les grans funeràries. “Encara els falta acabar de veure que la tecnologia dóna avantatges competitius i que s’estan perdent una sèrie d’oportunitats per no haver fet aquest pas tecnològic”, assenyala el CEO i cofundador d’Alife, Jordi Martínez. Els serveis funeraris han de renovar-se, i digitalitzar-se, o morir.

“El sector és força lent a l’hora d’adaptar-se a la transformació digital”, afegeix Martínez. Una afirmació amb la qual coincideix Iñigo Zurita, fundador d’Omneo: “Estem davant un sector molt tradicional però perquè l’Estat espanyol també ho és”. En aquest sentit, Martínez assenyala que el mercat nord-americà va un pas per davant, són més valents i innovar i introduir noves solucions forma part del seu dia a dia, mentre que a Europa, i especialment en els serveis funeraris, encara costa.

No obstant això, l’aparició de startups que estan arriscant per fer arribar la digitalització a aquest sector està començant a tenir un cert impacte. “El talent està en la gent jove i en les startups i hem d’ajudar a fer que aquestes bones idees flueixin cap a una realitat de mercat”, assenyala Fernando Sánchez, director de comunicació i relacions institucionals de Mémora, empresa de serveis funeraris amb més de 100 anys operant a Barcelona.

Una d’aquestes startups innovadores és Alife, que en tres anys compta amb un milió d’usuaris i treballa amb els majors operadors funeraris espanyols, com Grupo Funeraria Vascongada, Grupo ASV o PFB. Es tracta d’una xarxa social que permet compartir amb familiars i amics els records d’una persona que s’ha mort, a més d’oferir informació del tanatori o la cerimònia. “El que ens diferencia d’altres empreses és que totes s’han centrat sempre a cobrir la necessitat humana de recordar. Nosaltres, en canvi, ens hem enfocat en la de compartir records, ja que el fet de compartir ens pot ajudar a superar la pèrdua d’una persona”, explica Martínez.

Una solució que ja ha arribat a països com Mèxic, els Estats Units, Itàlia, Alemanya, Anglaterra o Polònia, a més d’Espanya, i que atorga a les funeràries la possibilitat de disposar de molta informació sobre els seus clients gràcies al fet que recull les valoracions i suggeriments dels assistents a la cerimònia.

Cendres que es converteixen en una obra d’art

Omneo és una altra empresa emergent que ha sabut aprofitar les noves tecnologies per donar un nou servei a les funeràries. La startup va néixer fa sis anys quan Bruno Mezcua, que prové d’una família de funeraris de Madrid des de fa tres generacions, va tenir la idea de presentar les cendres d’una forma diferent i innovadora. Es tracta d’una peça amb les cendres compactades i solidificades per a la seva perfecta conservació. A més, amb tecnologia NFC, es pot passar el mòbil per davant del producte i entrar automàticament en un espai virtual en el qual emmagatzemar els records -fotografies, vídeos, missatges…- d’aquella persona que ha mort.

L’empresa, que té patentat el seu producte a Europa i als Estats Units, el comercialitza en ambdós territoris a través de les funeràries i ara també estan entrant en el mercat de les asseguradores.

I és que els índexs d’incineració a Barcelona, segons Sánchez, se situen ja al voltant del 55%, mentre que a la resta de l’Estat espanyol la mitjana es troba en un 34% i al nord d’Europa, en el 70%. Ara bé, la incineració fa que es perdi la petjada genètica d’una persona, per la qual cosa Mémora ha introduït un nou servei d’extracció de l’ADN dels difunts.

Planificació de la mort en vida

Per a Mémora, la gran innovació del sector i en la qual l’empresa porta treballant ja des de fa uns anys és la planificació dels serveis funeraris en vida, amb el projecte Electium. “Les persones grans fins ara tenien dues opcions: no fer res i que fos la família l’encarregada de pagar i decidir tots els detalls dels serveis funeraris quan arribés el moment, o contractar una assegurança de decessos”, explica el director d’Electium, Christian Gimeno. “Nosaltres el que oferim és que la persona gran que es comença a preocupar per deixar segons quins temes tancats abans de la mort, pugui planificar tot el servei en vida”, afegeix. I per a Gimeno, aquesta és una de les grans innovacions a l’Estat espanyol, a diferència d’altres països com els Estats Units, França, el Regne Unit o els països nòrdics, on “pràcticament el 60-70% de la població a partir dels 60 anys ja té tot el servei funerari cobert”.

En aquest sentit, per a Mémora “el gran deure pendent del sector és traslladar el moment de decisió d’un servei funerari 10 anys abans i que no siguin els familiars del difunt qui s’encarreguin de contractar tot el servei sinó la persona major abans de la seva mort”.

Un dels serveis de Mémora és l’opció d’enviar les cendres a l’estratosfera

La personalització total del servei funerari

“Cada vegada hi ha més empreses que han creat plataformes per recordar a les persones que han mort i estan tenint un cert impacte en les funeràries”, assenyala Zurita. No obstant això, encara queda molt camí per recórrer i, segons el fundador d’Omneo, “el sector va cap a la personalització total”. En aquest punt coincideix Sánchez, qui assenyala que “avui en dia les persones ho volem personalitzar tot, des del nostre mòbil, el nostre cotxe, el nostre viatge… i per què no l’últim gran tribut a una persona estimada”. Ara bé, en un sector molt conservador i amb una demanda poc coneguda del que volen els clients, “ens hem d’anar avançant i treure experiències d’altres sectors per a innovar”, afegeix Sánchez.

Martínez considera que la innovació ha costat d’arrelar tant pels propis interessos de les grans funeràries com per la part tradicional i emocional del sector. “Però el que han de fer és anar veient a poc a poc el que estan fent altres empreses que estan fent passes cap a la digitalització, i això els donarà seguretat per innovar posteriorment”, afegeix el CEO d’Alife. En aquest sentit, Zurita apunta que “des de fa anys estem veient funeràries més professionalitzades i més obertes al canvi, sobretot si els estàs donant un producte amb el qual poden guanyar més diners i financerament els surt més rendible”.

Zurita (Omneo): “El sector va cap a la personalització total dels serveis funeraris”

Empreses funeràries més professionalitzades, canvi generacional i més competència i necessitat de diferenciar-se. Un mix que porta a la innovació per a no morir.