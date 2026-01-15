Servei telefònic per a gestionar incidències massives de telecomunicacions

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa, aquesta tardor passada, un nou servei d’atenció als municipis, d’ús exclusiu per a ajuntaments i altres ens locals, per a comunicar i fer seguiment d’incidències massives de telecomunicacions a Catalunya. El canal, operatiu cada dia de 7 h a 24 h i en català, permet agilitzar la comunicació amb les operadores, registrar i actualitzar incidències i obtenir informació clara sobre el seu estat i resolució. El servei està format per un únic telèfon centralitzat i d’ús exclusiu per als alcaldes i alcaldesses, que connecta amb els serveis d’atenció prioritària que han habilitat les operadores privades de telecomunicacions.
Aquesta iniciativa permet que els ens locals siguin agents actius en la gestió de les telecomunicacions. Cada ajuntament pot registrar fins a tres interlocutors per fer ús del canal a través del qual tenen accés directe a la informació de les operadores i els permet coordinar-se de manera àgil i efectiva. La mesura busca empoderar el món local i millorar la capacitat de resposta davant d’afectacions massives de les telecomunicacions.
TelcoCat: un protocol per a millorar les telecomunicacions
El nou servei d’atenció als municipis s’emmarca dins del protocol TelcoCat, una iniciativa pionera que busca garantir una connectivitat robusta, equitativa i eficient a tot Catalunya. Es tracta d’un acord impulsat pel Govern de la Generalitat que té com a objectiu principal millorar la gestió de les incidències de les telecomunicacions a Catalunya i impulsar la connectivitat arreu del territori.
El protocol promou una col·laboració publicoprivada estable entre la Generalitat, els ajuntaments i les operadores. Actualment, ja s’hi han adherit més d’una vintena d’operadores i entitats i està obert a noves incorporacions. El document estableix mecanismes per a una millor gestió de la informació de les incidències, més transparent i accessible. A més, facilita la coordinació en el desplegament de la xarxa de fibra òptica i de telefonia mòbil, avançant cap a una connectivitat plena i equitativa per a tot el territori.
Entre les diferents actuacions que estableix el protocol, a més del nou servei d’atenció telefònica, també es defineix un sistema estructurat per a classificar les incidències en tres nivells segons la seva gravetat i s’estableix l’obligació d’actualitzar la informació cada quatre hores i comunicar el tancament en menys d’una hora un cop resolta la incidència.
El protocol TelcoCat es tradueix, a més, amb la creació de dues taules de treball:
- La Taula de Seguiment de l’Estat de les Telecomunicacions (TSET), per a analitzar incidències i proposar millores.
- La Taula de Connectivitat de Catalunya (TCC), per a planificar el desplegament de xarxes de telecomunicacions i impulsar inversions.
- A més, hi ha la plataforma InfoConnecta, que permet fer seguiment en temps real de les incidències, amb informació compartida i transparent entre la Generalitat, els ens locals i les operadores.
El protocol TelcoCat s’inscriu en el pla de reforma de l’Administració, que impulsa la millora i desplegament de les infraestructures digitals per a avançar cap a la plena connectivitat, posant les persones i el territori al centre de la transformació digital.
Continua el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya
En paral·lel a la posada en marxa d’aquesta nova eina, el Govern català continua treballant en els projectes de transformació digital engegats per a millorar la connectivitat del país i la sobirania tecnològica. En aquest sentit, segueix el desplegament de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública, que té per objectiu dotar d’un punt d’accés el 100% dels municipis catalans aquesta legislatura. Aquest 2025, es preveu superar els 8.000 km de xarxa troncal pública i arribar als 739 municipis connectats.
A més, l’Executiu català té en marxa la connexió a aquesta xarxa de tots els equipaments i serveis públics per tal que disposin d’una infraestructura digital pròpia d’alta qualitat i de major capacitat per a donar resposta a les necessitats i reptes que afronta el país. Es tracta d’un total de 6.164 seus de la Generalitat. Es preveu que, un cop fets els tràmits i adjudicacions necessàries, aquest 2026 comenci l’execució de les connexions de totes les seus i serveis públics i s’hagin completat el 2031. Quan estiguin units a la xarxa pública de fibra òptica, s’aconseguirà un estalvi econòmic del 40%.
