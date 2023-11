Serrells amb els quals trobaràs la inspiració per a atrevir-te amb un canvi de look

Una noia amb un serrell accentuat (Foto: larm Rmah / Unsplash)

Mentre descobrim les noves tendències de moda i bellesa de la temporada, amb els seus nous estampats i tonalitats, ens tempta de nou la idea d’apostar pel serrell. També, quan veiem a famoses que llueixen serrells totalment inspiradors (personalment m’encanten els llargs que han lluït la periodista Sara Carbonero o la cantant Vanesa Martín), caiem captivades.

Però, per a inspiració universal, hi ha l’actriu i cantant Jane Birkin, el serrell de la qual ha traspassat fronteres i dècades. En aquesta ocasió, volem repassar sis tipus de serrell, per si podem ajudar-te a fer el pas amb un canvi de look.





Sis tipus de serrells

1. Serrell espès i recte

Si pensem en l’aspecte físic de la cantant Taylor Swift un dels seus trets més icònics, és el serrell que porta des de fa dècades. Es tracta d’un serrell recte amb densitat que és especialment afavoridor per als trets allargats perquè aconsegueix arrodonir-los. Podem dir que li queda molt bé a la cantant i requereix un bon styling perquè llueixi llis i impecable. Igualment, si et submergeixes en l’univers de Taylor Swift, trobaràs un munt d’idees de serrells, perquè l’ha portat en una infinitat de versions.

2. Serrell ‘cortina’

El serrell cortina que llueix Sara Carbonero em resulta completament inspirador. S’integra de manera ideal amb la resta de la cabellera i apareix informal, per sota de la cella i obrint-se en forma de V invertida. La cabellera densa i radiant de la periodista és un gran lloc en el qual col·locar-se, és clar, però no només per a ella. Dins dels tipus de serrells que estem repassant en aquest post, aquest en concret és una opció molt versàtil per a refrescar el look. Especialment recomanable per a ressaltar els pòmuls en rostres rodons i quadrats.

3. Serrell llarg

Et vols atrevir amb el serrell, però no del tot, perquè et fa por un gran canvi, així que et deixes bastant curts els primers flocs davanters i, així, proves amb el serrell sense córrer riscos. Parlem del serrell llarg, la longitud del qual oscil·la entre la zona del pòmul i de la mandíbula. És versàtil, es pot adaptar als diferents tipus de rostres i aporta moviment a la nostra cabellera.

4. Serrell despuntat i recte

Una altra de les cantants de moda que porta serrell és Aitana. Encara que l’ha portat en diverses versions, en aquesta ocasió, volem destacar el recte i despuntat, el qual se situa per sobre de la cella, que és fàcil de portar i que és una bona decisió per als rostres allargats i ovalats.

5. Serrell Mullet

Atrevit és, despuntat també, i apareix en el món amb un aspecte trencat i la clau és portar-lo despentinat. És una bona opció per als rostres allargats i els ovalats i de triangle invertit. Asseguren que és un dels talls estrella del 2023. Li donaries una oportunitat a aquest serrell?

6. Serrell lateral

I acabem aquest post de “tipus de serrells” amb el serrell lateral, el qual troba en l’actriu Emma Stone una de les seves devotes més especial. Per què t’ho proposem? Perquè és una gran elecció per a aquelles que aposten per la ratlla lateral, és ideal per a aportar-li un plus al tall i per a dissimular un front gran (si vols, és clar). Entre tots els tipus de rostres, són els ovalats els que millor casen amb aquesta aposta.

I tu… Amb quin tipus de serrells et quedaries?





