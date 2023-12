Serni Ribera guanya l’absolut de Lleida amb dues rondes menys i assoleix el títol de Mestre FIDE

El jove escaquista andorrà, Serni Ribera (FAVA)

El Candidat a Mestre i futur Mestre FIDE, l’andorrà Serni Ribera (2167 FIDE) ha guanyat el campionat absolut individual de Lleida amb 5,5 punts i sense disputar dues de les 8 rondes del torneig, que s’ha celebrat a Pardinyes els diumenges de l’1 d’octubre al 3 de desembre. El jugador andorrà es va imposar a la classificació final al Mestre català i líder del rànquing inicial, Ismael Campos (2240 FIDE), pel desempat.

El jove escaquista del GEVA-CEA va guanyar gairebé totes les partides, ja que va signar unes taules a la quarta ronda contra el seu germà, el també Candidat a Mestre, Josep Maria Ribera (2152 FIDE). De fet, Josep Maria Ribera va acabar invicte en cinquena posició amb 5 punts -va faltar dues rondes- mentre que Sergi Pham (2072 FIDE) va ser setè amb 5 punts pel desempat, el Candidat a Mestre Josep Ribera (2068 FIDE) va ser 29è amb 2,5 punts d’únicament 4 rondes i Jordi Cots va ser 31è amb 2,5 punts de 7 rondes disputades.

Tota la informació -classificacions, puntuació i resultats- es pot trobar a Chess-Results.com.





Espectacular paper de Serni Ribera a l’open internacional elllobregat

Un altre exemple de l’increïble moment de Serni Ribera ha estat al IV Internacional elllobregat –catalogat l’any passat com l’Open més fort d’Europa- on aquesta edició s’ha quedat a mig punt d’aconseguir la seva primera norma de Mestre Internacional. Ribera ha aconseguit 5 punts de 9 possibles, on hi destaca la victòria -en la primera ronda- al Gran Mestre serbi Milos Pavlovic (2410 FIDE), al Mestre Internacional Adrián Suárez (2375 FIDE) -a la darrera ronda- i als Mestre FIDE Sergio Adan (2324 FIDE) i Feliks Tulchynskyi (2325 FIDE), així com les taules amb els Mestre FIDE Nisim Iliaguev (2409 FIDE) i Selim Citak (2350 FIDE).

El GEVA-CEA, qui aquest any ha signat un conveni amb l’organització d’elllobregat per a potenciar la participació de joves escaquistes en els respectius opens internacionals, també ha comptat amb Josep Maria Ribera, qui ha assolit 3,5 punts de 9 possibles. Entre les fites del gran dels germans Ribera hi ha la victòria a la darrera ronda contra el Mestre Internacional Jorge González (2227 FIDE), i empats amb jugadors superiors com el Mestre Internacional espanyol Antonio Torrecillas (2310 FIDE), el Mestre FIDE català Carles Martín (2242 FIDE) i el Mestre FIDE francès Ethan Saya (2242 FIDE).

Els 10.000 euros de premi que atorga el IV elllobregat Open Chess Tournament per al campió ha estat per al Gran Mestre de la Índia, SL Narayanan (2668 FIDE), amb 7,5 punts de 9. El podi l’ha completat el Gran Mestre Abhimanyu Puranik (2627 FIDE) amb 7 punts i el Gran Mestre Vladimir Fedoseev (2675 FIDE) amb 7 punts. Pel que fa al grup B, el primer premi ha estat pel francès Robin Coles (2050 FIDE) amb 7 punts, seguit pels uzbeks Javokhir Bozorov (1952 FIDE) amb 7 punts i pel Candidat a Mestre Islombek Sindarov (1872 FIDE) amb 7 punts.





Tota la informació del IV elllobregat Open Chess Tournament es pot trobar al web oficial i a Chess-Results.com.