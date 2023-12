Sergi González, cònsol major, i Olalla Losada, cònsol menor d’Andorra la Vella

Just al centre, Sergi González i Olaya Losada, nous cònsols d’Andorra la Vella (Comú)

Sergi González serà durant els pròxims quatre anys el cònsol major d’Andorra la Vella, mentre que Olalla Losada serà la cònsol menor. Avui dijous, els dos caps de la llista d’Enclar, la més votada a les eleccions comunals del 17 de desembre, han estat elegits per la nova corporació com els màxims representants en la gestió del Comú per al mandat 2024-2028. A més, Jordi Cabanes serà el conseller major i també ha estat triat capità del sometent, i Marc Torrent serà el conseller menor.

Enclar té representació amb nou consellers de Comú. La candidatura de Demòcrates + Progressistes SDP + Independents, amb tres consellers, integrarà la minoria.





La nova composició de la corporació és la següent:

Enclar

1. Sergi González Camacho

2. Olaya Losada Seguin

3. Jordi Cabanes Turné

4. Marc Torrent Casado

5. Maria Nazzaro Martínez

6. Eva Tadeo Balaguer

7. Joaquim Miró Castillo

8. Susagna Mosquera Leyva

9. Xavier Surana Sanchez





Candidatura: Demòcrates + Progressistes SDP + Independents

1. David Astrié Padilla

2. Miquel Canturri Campos

3. Rosa Maria Sabaté Cardona

L’acte de presa de jurament ha comptat amb un públic nombrós, format per representants polítics, familiars, amics i mitjans de comunicació. Durant la sessió de Consell de Comú, David Astrié, com a cònsol sortint, ha ofert un parlament en què ha agraït la tasca realitzada per la corporació els darrers anys, ha ressaltat la transformació que ha experimentat la parròquia, amb millores tant en l’àmbit urbanístic com social, i una rebaixa de 26 milions de l’endeutament; i ha animat els nous consellers a treballar intensament i amb responsabilitat per Andorra la Vella.