Ser un equip entre tots

Roser Rodríguez Jerez

La vida es presenta com un vast tapís on cada fil està entrellaçat de manera que costa diferenciar on comença un fil i on comença un altre. Ser bon company implica col·laboració, respecte, comprensió, suport i ajuda als altres sense pretendre rebre res a canvi. L’equip és una de les coses més importants, i no només l’equip, sinó les persones que tenim al nostre voltant. Al cap i a la fi no treballem només amb màquines, sinó també amb i per a persones i és freqüent que aquestes persones necessitin la nostra ajuda.

Per descomptat no tothom està disposat o és capaç d’arribar a sacrificar moltes coses per a ajudar un altre, és una cosa que veiem constantment, les persones som diferents, però hem de pensar que el que nosaltres estiguem disposats a donar és, ni més ni menys, el que rebem.

En la meva opinió, quan vegem algú que necessita la nostra ajuda, per una situació compromesa fins a les celles, pensem una mica i intentem ajudar, fent-nos més humans i fent una feina d’equip, sense pensar en si això ens compensarà, si estarà per aquí el nostre cap o qualsevol altre persona per a veure el que fem i guanyar mèrits, sinó pensant en allò que ens agradaria a nosaltres, que ens ajudessin, estant en la situació d’aquella persona que ens ajudés.

I no només en aquestes situacions, sinó en esdeveniments, grups d’usuaris, i un llarg etc. que per descomptat vivim en el nostre dia a dia. Compartir les experiències o simplement la jornada, en un entorn positiu, ens afavoreix perquè les hores que la gent passa a la feina siguin més suportables i agradables.

Ser flexibles i aprendre a posar-se al lloc de l’altre ajuda a entendre diferents conductes, sense afectar valors o principis morals, acceptar de manera sincera els consells igual que els reclams i les recomanacions amb senzillesa i serenitat.

Avui per tu, demà per mi i encara que la gent pensi que no es veu recompensada en ajudar els companys, no és cert, sempre hi ha recompensa. Per exemple la simple satisfacció de fer el correcte.

Crec que les relacions personals i l’amistat en qualsevol escenari, com pot ser el lloc de treball, tenen un impacte significatiu a la nostra salut, benestar i rendiment laboral.

En resum… Ja que hem de treballar, hauríem d’acostumar-nos a anar a la feina amb una actitud positiva, i cada matí, quan hi anem, crec que ens serà més plaent.

Per altra banda, recordeu sobretot que el respecte, l’alegria i l’empatia són contagioses. Per a poder ser un equip, cal actuar conjuntament entre nosaltres.