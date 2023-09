Omar El Bachiri. Psicòleg

Ser talentós o tenir un do. Així a simple vista semblen sinònins, però, res més lluny de la veritat, són dos conceptes molt diferents. Encara que, ambdós, depenen de l’actitud, la constància i la determinació per a ser productius, és a dir, sense la pràctica no són eficients. El do és genètic i el talent és adquirit, après. Quan dic genètic, estic parlant de que ho tenim sense haver d’esforçar-nos, és un regal del nostre organisme. Igualment, també hi ha qui ho vincula a l’univers, a Déu, o a qualsevol altre factor exterior a nosaltres mateixos. Per la seva banda, el talent es podria definir com haver treballat de valent per a haver aconseguit a realitzar les tasques o la manera d’actuar en certs àmbits de la nostra vida.

A tall d´exemple i, per a explicar-ho millor, un do seria guarir a través de l’energia de les mans, parlar i raonar com un adult tenint només 5 anys, tenir memòria fotogràfica o tenir facilitats per a aprendre idiomes sent adults. Són situacions que no tenen explicació lògica ni raonada, simplement és una capacitat de la persona. En contrapartida, ser talentós es pot explicar per l’aprenentatge i la pràctica constant, és a dir, en un primer moment executaríem malament l’acció, però, passat un temps, serem uns experts en la matèria. Això no succeeix amb el do, en aquest segon, ho faríem bastant bé a la primera i sense adonar-nos-en.

Així mateix, més exemples del do els trobem en la música, el ball, la lectura, el dibuix, etc. Hi ha qui agafa un llapis i sense haver dibuixat mai, és capaç de fer una rèplica exacta d’una fotografia i amb la pràctica, fins i tot, farà retrats humans a la perfecció. Té el do de poder plasmar sobre el full les mateixes imatges que percep el seu cervell. Ara, com he escrit al principi, si no es practica, tant el do com el talent es perden, només que el do es pot recuperar més ràpidament atès que, el tenim en els gens. Tanmateix, hi ha qui posseeix els dos conceptes i són els anomenats genis, els que fan evolucionar la societat.





