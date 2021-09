Ser proactiu o ser reactiu?

La gran diferència entre l’actitud proactiva i reactiva és el resultat emocional obtingut. Sent proactiu et fas responsable del teu comportament i decideixes com t´afecten les emocions que puguin sorgir. Tens la capacitat de modificar els sentiments cap a elles i això et dona el control sobre el teu estat anímic. Per la seva part, sent reactiu, el teu estat anímic sempre dependrà del resultat obtingut o de la experiència què estiguis vivint en aquell precís moment. No tens control sobre ell i encara menys sobre la teva vida, sempre vas per darrera les situacions, ets incapaç de transformar una pena en una alegria perquè no tens les eines per a manipular els sentiments.

Amb aquesta segona actitud uns dies ets optimista i uns altres ets negatiu, no tens un baròmetre per a calcular com t´afecten els fets. Te´n vas als extrems, ets incapaç de gaudir de les males experiències i d´aprendre d´elles. Aleshores, creus que la teva situació personal sempre depèn de la conducta dels altres, que no pots fer res per a canviar-la. En canvi, amb la proactiva és tot el contrari, tu decideixes què aprendre de cada situació, pots decidir si el dia et marcarà la setmana per a bé o per a mal perquè ets conscient que tots tenim un mal dia però això no significa què s´hagi de generalitzar a tota la setmana.

Igualment, tens més tendència a ser optimista que negatiu i això fa que interpretis la realitat de manera favorable. Un altre punt a favor és que només aixecar-te del llit decideixes com acabaràs el dia anímicament. Tens l´opció d´ofendre´t pels comentaris que et puguin fer o bé què et siguin indiferents. Segurament l´emoció serà la mateixa, de ràbia però el sentiment expressat serà el que tu vulguis. En canvi, si fossis reactiu, contraatacaries i el resultat mental seria totalment diferent.

