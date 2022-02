Senyals per a detectar la pèrdua auditiva

Les mascaretes són un dels elements de prevenció més importants i útils enfront de la pandèmia de covid-19. Juntament amb la higiene de mans, l’adequada ventilació i les distàncies de seguretat, redueixen notablement les probabilitats de contagi. No obstant això, el seu ús comporta alguns inconvenients, com la irritació de la pell i l’aparició d’acne o la incomoditat que s’entelin les ulleres. I, a més, ha posat en evidència la pèrdua auditiva, com expliquem a continuació.

“Eh?”, “Com ha dit?”, “Em repeteix, si us plau?”. Aquestes frases s’enuncien sovint quan parlem amb altres persones i portem mascareta. Més encara si estem en un establiment i ens atenen a través d’un cristall o una pantalla protectora.

La situació, d’una banda, és normal. Les màscares redueixen la claredat i projecció de la veu, i disminueixen el seu volum. Però, a vegades, aquestes escenes poden ser indicatiu d’alguna cosa més.

S’estima que, a escala mundial, hi ha uns 500 milions de persones que sofreixen pèrdua auditiva. La majoria són adults de més de 50 anys, encara que també és un problema que afecta els joves, ja que al voltant del 8% és menor de 18 anys.

Identificar la pèrdua auditiva és crucial per a acudir a l’especialista, frenar l’avanç del problema i posar-li remei com més aviat millor. Quins són els senyals que poden indicar que estem perdent oïda?

Sentir que s’esmorteeixen la parla i altres sons.

Demanar amb freqüència als altres que parlin més alt o més a poc a poc.

Apujar molt el volum del televisor o la ràdio o parlar molt fort per telèfon.

Tenir dificultat per a comprendre determinades paraules i sons aguts d’alta freqüència.

Parlar elevant la veu o mostrar-se més irritable.

No entendre el que se’ns diu a distància.

Dificultat per a entendre les converses.

Sentir xiulets o brunzits en les oïdes.

Pèrdua de seguretat i falta d’interès.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat