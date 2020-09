Senyals inequívocs d’adormir-se al volant

Els últims quilòmetres d’un viatge són especialment perillosos. Les ganes d’arribar, la impaciència i l’ansietat produïda en viatjar a un lloc diferent es barregen amb la fatiga i el cansament acumulat, creant un còctel explosiu i poc recomanable per a conduir. El son avisa de múltiples formes. Donem un repàs a quins són aquests avisos i coneguem la importància que tenen.

Quan estem cansats, els nostres moviments es tornen més lents i maldestres, perdem reflexos i dediquem més temps de l’habitual a certes operacions mentre conduïm, això és un senyal que estem cansats. Per exemple mirar pel mirall retrovisor: les mirades han de ser breus i suficients per a obtenir tota la informació que necessitem. Però si no estem en plenes facultats, el temps que necessitem és més gran –desviant l’atenció de la carretera–, fins i tot moltes vegades hem de tornar a mirar perquè no recordem el que hem vist.

Un altre senyal freqüent és el desviament de la trajectòria. A poc a poc, ens anem sortint del nostre carril i, si no fos pel so de les línies amb regruixos o d’algú que ens alerta, ja estaríem fora de la carretera.

Un indicador de l’esgotament també és el nostre propi comportament. Com que no estem en plenitud de facultats, la nostra capacitat d’atenció i la nostra memòria es veuen minvades, aspectes que tractem de contrarestar amb conductes més impulsives i menys controlades. A més, en qüestió de segons, passem de ser una persona agradable al més agressiu dels conductors o d’estats eufòrics a uns altres gairebé a la vora de la depressió.

Si a més, de sobte ens trobem que pugem la música, baixem la finestreta perquè ens doni l’aire, bevem aigua i fins i tot ens mullem la cara, què estem fent? Senzillament estem lluitant contra el son.

Un altre signe és l’avís dels sentits. El nostre cos també tracta d’avisar-nos a través dels sentits: s’eixuga la boca, s’ennuvola la nostra vista, sentim un brunzit permanent o deixem d’agafar el volant amb força.

Per motorpasion.com