“Sentiments de l’albada”, nou llibre de Juli Fernández, l’escriptor i poeta dels sentiments

Teresa Ventura

Acaba de veure la llum un nou poemari del poeta i escriptor, Juli Fernández Blasi, el qual serà el seu tercer llibre, però el segon en solitari, encara que també ha traduït un llibre de contes infantis titulat “El conillet clapejat”. Fa temps va escriure en aquest mateix mitjà digital, en el qual ara li dedico aquest article ja que, en una etapa anterior, vàrem compartir espais d’escriptura i lectura, respectivament.

“Sentiments de l’albada” ens aporta una nova visió poètica a través de 133 missatges, quasi personals que ens parlen de personatges com “El trobador”, “L’escultor”, “La filla del Foc”, etc. Però també del “Viacrucis”, “L’ombra i la ment”, “La Veu del record”, etc. I, evidentment, de l’albada, on el poeta escriu “Era amb l’albada/ que jo em confessava/purgant els neguits/d’un amor allunyat…

Però, l’autor inclou en els seus poemes l’amor, l’estima, la vida i la mort, la fe i els somnis, així com ens diu que la felicitat i la tristesa no tenen forma física i només es poden percebre a través dels sentiments, en aquest cas, els seus sentiments de l’albada que ens acaba d’oferir.

Sincerament he de manifestar que m’agrada la seva poètica literària, amb una especial senzillesa que ens aporta proximitat a l’hora de llegir i interpretar els seus sentiments plens d’humanisme. El llibre “Sentiments de l’albada” també ens diu: “Valuoses les lletres/ que es casen per fer/ paraules complides/ que són sentiments…

Un selecte poemari que acabem de rebre amb gran il·lusió i que podreu trobar a la majoria de llibreries del Principat des de la llibreria de l’Escale fins a la Trenca, com també a Llibre Idees d’Escaldes-Engordany, entre d’altres.

Portada del nou llibre de Juli Fernández Blasi (2024)

També m’agradaria comentar el seu llibre anterior “Nuesa d’esperit” que no vaig tenir l’oportunitat de fer-ho al seu moment, de 2023. El qual, voldria destacar la fotografia de l‘interior on la seva germana Conxita Fernàndez hi va aportar la imatge de dos coloms en una rama verda, alhora que el Juli els va dedicar el seu poema “Coloms” a la pàgina 55. Són els seus Coloms de la Pau, un poema en què l’autor ens parla també de compartir i estimar.

Portada llibre anterior ”Nuesa d’esperit” (2023)

En el llibre “Nuesa d’esperit” hom pot trobar des de la llegenda d’Hamelín fins al seu gran amor per la natura amb el poema “La creació”, “El Temps”, “Preguntes”, “El desamor”, etc. També ens va proposar “El diàleg de poemes” en una clara referència al seu primer llibre compartit “Els colors del vent incert” (2022), un poemari a quatre mans amb la poetessa Manoella de Calheiros. És una obra en què cada autor respon a l’altre amb un nou poema a la pàgina del costat, compartint espais i temps a través dels seus versos, a mode de diàleg, combinant el català i el portuguès. El varen publicar amb el títol “Els colors del vent incert” (As Cores do Vento Incerto) i el varen presentar els dos autors a través del Departament de Cultura del Comú de la Massana.

Finalment, voldria dir que trobo en l’obra del Juli Fernández reminiscències del poeta Garcia Lorca i em referiré concretament al capítol IX d’aquest autor que porta per títol “Casida de las palomas oscuras” on, en un dels seus sonets, Lorca acaba dient: ”Por las ramas del laurel / vi dos palomas desnudas / la una era la otra / y las dos eran ninguna”.

En una altra línia, s’ha de dir que, Juli Fernández Blasi, l’any 2007, va ser elegit pel diari El Periòdic “l’Andorrà de l’any” i, al seu dia, va participar en tertúlies a diferents mitjans de comunicació com Ràdio Nacional d’Andorra, Ràdio Valira i la Cadena Ser.

Actualment és membre de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra, i el juliol passat va ser designat membre de la Comissió Andorrana de seguiment de l’Estatut de l’Artista (Llei 46/2022). (Sembla que els escriptors, ara, som considerats també artistes). Per Sant Jordi 2024 va ser el coordinador de l’estand de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella.

L’autor, Juli Fernández, a l’estand de l’AEPA a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella (Sant Jordi 2024)

Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).