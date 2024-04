S’ensorra un petit tram de la carretera de Fontaneda

El tram afectat de la carretera de Fontaneda (ATV)

Aquesta matinada de dilluns hi ha hagut un despreniment a la carretera de Fontaneda en una zona on ja es feien obres per a ampliar la voravia i ha estat justament això el que ha caigut. Els danys han estat només materials i ja hi treballen per a reconduir la situació. Així ho ha explicat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, que ha afirmat que ja s’està sanejant la zona. El Comú preveu que en tres dies s’acabin les feines de contenció del mur que ha caigut.

Mentrestant, com a prevenció, s’ha obert pas alternatiu d’un sol carril amb semàfor. A més, s’ha prohibit la circulació de vehicles pesants de més de tres tones i mitja. Tot i això, no hi ha perill a la zona i encara es desconeixen les causes del despreniment.