Sensibilització, formació i prevenció, els pilars per lluitar contra la violència de gènere

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i, per aquest motiu, avui s’han presentat les dades i el balanç de les accions dutes a terme per part del Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere (SAVVG). El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, han ressaltat la importància de la sensibilització, la formació i la prevenció i, de fet, han afirmat que al llarg del 2020 s’ha accentuat el treball en aquest àmbit.

En aquest sentit, Filloy ha remarcat que “des de l’àrea s’ha treballat activament per implementar mesures i protocols d’intervenció per avançar en el camí per eliminar la violència gènere”. Així, durant la presentació, s’ha destacat que enguany s’ha aprovat el Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres eductius d’Andorra, el Protocol d’actuació de l’associació Acció Feminista en l’atenció de la violència de gènere i domèstica, i el Protocol de prevenció i actuació dels Comuns en casos de violència de gènere i domèstica.

A més, aquest any s’ha signat un conveni entre la Universitat d’Andorra i el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut per a la formació bàsica i de capacitació dels professionals que intervenen en violència de gènere. Els grups que en formen part són el Cos de Policia, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), els set Comuns, el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra i el Col·legi d’Advocats d’Andorra. En aquests tallers, que es van iniciar el 3 de novembre del 2020 i finalitzaran el 2 de febrer del 2021, es formarà a 210 professionals.

Alhora, també s’han iniciat pel curs escolar 2020-2021 els tallers preventius sobre assetjament, violència de gènere i igualtat als diferents centres educatius del país. Precisament, Víctor Filloy ha posat en relleu “el paper de la sensibilització en la lluita contra la violència de gènere”.

Precisament, Porras ha anunciat la campanya del Govern per a aquest 25 de novembre, que consisteix en la fabricació i distribució de 500 mascaretes per a adults i 250 per a infants de color lila amb el llaç blanc. A més, s’ha produït un vídeo en què diferents professionals dels àmbits susceptibles de detectar i intervenir en casos de violència afirmen frases pedagògiques sobre la violència de gènere.

El SAVVG atén un total de 311 casos entre gener i octubre del 2020

En relació amb les dades que s’han registrat, des del gener a l’octubre del 2020 s’han atès un total de 311 dones al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere, dels quals 160 casos són nous d’enguany, 108 són casos de prevalença que ja van acudir al SAVVG i que es continuen tractant i 43 són casos reoberts. Cal recordar que de gener a octubre del 2019 es van atendre 113 casos nous, 143 casos prevalença i 29 de retorn.

La cap d’àrea ha apuntat que totes les dones ateses pateixen maltractament psicològic i, en menor mesura, altres tipus de maltractaments com ara el físic, econòmic, ambiental o sexual. Mireia Porras també ha assenyalat que la franja d’edat més comuna entre les dones que acudeixen al Servei és de 28 a 39 anys i de 40 a 51 anys, seguida de 18 a 27 anys.

Pel que fa al seguiment psicològic maternoinfantil, cal recordar que les dones que han acudit al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere tenen 390 fills i filles. Precisament, s’han atès 53 dones i 83 infants i joves per treballar la relació maternoinfantil que sol quedar molt danyada després de patir violència de gènere.

Per últim, s’han atorgat 156 prestacions econòmiques per un import total de 159.069,85 euros per cobrir necessitats bàsiques, activitats extraescolars i escoles bressol o per garantir el procés de recuperació, entre d’altres.